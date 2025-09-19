Milei desplazó a “Lule” Menem y designó a Pilar Ramírez como nueva coordinadora nacional de La Libertad Avanza
El presidente Javier Milei resolvió apartar a Eduardo “Lule” Menem de la coordinación nacional de La Libertad Avanza (LLA) con las provincias y designar en su lugar a Pilar Ramírez, legisladora porteña de máxima confianza de Karina Milei.
La decisión se adoptó este jueves durante una reunión en la Quinta de Olivos con los jefes de campaña provinciales. Del encuentro participaron los 24 referentes del interior, entre ellos la propia Ramírez y el asesor Santiago Caputo.
De esta manera, Menem dejó de ser el principal interlocutor entre el Gobierno y los armadores provinciales, en medio de las críticas internas tras la derrota de LLA en Buenos Aires. Sin embargo, desde la Casa Rosada relativizaron la salida: “A ‘Lule’ nadie lo corrió, se lo empoderó”, sostuvo un dirigente libertario, aclarando que el primo de Martín Menem se mantiene en los grupos de “Jefes de campaña”, “Equipo de campaña” y fue sumado a “Presidentes del partido”.
Quién es Pilar Ramírez
Ramírez es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y una figura clave en el armado de Karina Milei. Habitual visitante de la Casa Rosada, mantiene además diálogo con los equipos de Caputo, lo que le permitió atravesar la interna que divide a esos dos sectores del oficialismo.
Con su nueva función, será la encargada de coordinar el vínculo con los jefes provinciales libertarios, ampliando su rol más allá de la política porteña.
La reconfiguración del esquema electoral no fue la única actividad del día en Olivos. Más temprano, Milei recibió a los candidatos nacionales de LLA para definir lineamientos de campaña y reforzar el discurso de cara a las elecciones de octubre.