Milei designó nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos
El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, según el Decreto 673/2025 publicado en el Boletín Oficial. Este organismo tiene como función asesorar y ejecutar políticas públicas para la preservación, defensa y difusión del patrimonio cultural y arquitectónico de la Argentina.
El arquitecto Fernando Gabriel Ferreyra fue nombrado presidente del organismo. En tanto, el cargo de vocal vicepresidente será ocupado por el arquitecto Rafael Mariano Montes de Oca, y el de vocal secretaria por la licenciada María del Carmen Magaz, ambos con carácter honorario. Ferreyra cuenta con una reconocida trayectoria en arquitectura patrimonial, mientras que Montes de Oca y Magaz han trabajado en distintos proyectos vinculados a la conservación de bienes históricos.
También se oficializó la incorporación de Graciela Ofelia Cáceres, Jorge Jesús Mallo, María Patricia Mariño, Fernando Luis Martínez Nespral, Martín Blas Orduna, Cristina Devoto, Juan Pablo Vacas y María Cristina Vera como vocales honorarios de la Comisión.
Marco legal y duración de los mandatos
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que los mandatos tendrán una duración de seis años, conforme a lo dispuesto por la Ley 12.665 y sus modificatorias. Esta normativa, sancionada en 1940, sentó las bases para la protección del patrimonio nacional y continúa siendo el marco legal principal en la materia.