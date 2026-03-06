Milei designó a Sebastián Amerio al frente de la Procuración del Tesoro
En el marco de la reconfiguración del Gabinete nacional tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el presidente Javier Milei decidió nombrar a Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la representación legal del Estado nacional.
De acuerdo con lo confirmado por fuentes oficiales, la decisión fue tomada por el mandatario luego de una reunión mantenida en la Quinta de Olivos con su asesor Santiago Caputo, quien forma parte del círculo político más cercano al Presidente. Tras ese encuentro, Milei le ofreció a Amerio ocupar el cargo estratégico dentro del esquema jurídico del Gobierno.
El funcionario, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Justicia, reemplazará a Santiago Castro Videla y tendrá entre sus principales responsabilidades la conducción de la causa vinculada a la expropiación de YPF, uno de los litigios más relevantes que enfrenta actualmente el Estado argentino.
Según trascendió, el equipo de trabajo de la Procuración General del Tesoro continuará sin modificaciones, pese al cambio en la conducción del organismo.
Movimientos en el Ministerio de Justicia
La designación se inscribe dentro de una serie de cambios en la estructura del Poder Ejecutivo que comenzaron tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y la posterior asunción de Juan Bautista Mahiques al frente de esa cartera.
Durante la mañana previa a la decisión, Milei recibió a Caputo en la residencia presidencial de Olivos para analizar el nuevo esquema de funcionamiento del Gobierno y definir las reubicaciones dentro del gabinete.
Inicialmente, Mahiques —hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires— no era la primera opción impulsada por el asesor presidencial, quien había propuesto para el cargo al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente del partido de General Pueyrredón, distrito cuya cabecera es la ciudad de Mar del Plata.
“Hasta la semana pasada incluso le convencía al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, señaló uno de los integrantes de la mesa política del oficialismo.
En paralelo, Amerio dejó su puesto como secretario de Justicia, rol que funcionaba en la práctica como una especie de viceministerio dentro de la cartera.
En su lugar fue designado el abogado Santiago Viola, quien se desempeña como apoderado nacional de La Libertad Avanza y responde políticamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hasta el momento de su salida del área de Justicia, desde el entorno gubernamental sostenían que Amerio continuaría ocupando un rol relevante dentro de la administración nacional, decisión que finalmente se concretó con su traslado a la Procuración del Tesoro.
Revisión de organismos y negociaciones internas
Antes de que se confirmara la designación, Mahiques mantuvo contactos con distintos funcionarios del área judicial. De hecho, Amerio y el propio ministro ya se conocían previamente y habían mantenido encuentros recientes.
El nuevo procurador no asistió a la ceremonia de jura realizada en Casa Rosada, aunque luego esperó al ministro para mantener una conversación privada tras el acto.
“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los ‘ravioles’”, explicaban desde el entorno presidencial mientras se desarrollaban las negociaciones por los cargos.
Durante esa jornada también pasaron por el despacho de Santiago Caputo en Casa Rosada tanto el saliente procurador Santiago Castro Videla como Amerio y Viola, en medio de las definiciones sobre el nuevo esquema institucional.
Una de las primeras medidas adoptadas por Mahiques tras asumir formalmente fue solicitar la renuncia de los titulares de varios organismos dependientes del Ministerio de Justicia, entre ellos:
- el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH)
- la Oficina Anticorrupción
- la Oficina de Bienes
- la Unidad de Información Financiera (UIF)
- la Inspección General de Justicia (IGJ)
En un primer momento se había señalado que la Procuración del Tesoro sería el único organismo que no sufriría cambios, debido a la sensibilidad institucional de las causas que maneja. Sin embargo, las negociaciones internas del Ejecutivo durante el jueves terminaron derivando en la decisión de modificar también su conducción.
Atención puesta en la IGJ y en la AFA
Mientras tanto, varios de los organismos mencionados aún no tienen reemplazantes definidos, y dentro del Gobierno la atención está especialmente puesta en la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ese organismo debe resolver la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una medida vinculada a la revisión de los estados contables y financieros de la entidad correspondientes a 2025.
El cargo en la IGJ era ocupado hasta ahora por Daniel Vítolo y se considera estratégico en medio de las tensiones existentes entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino.
Uno de los puntos de conflicto mencionados dentro del oficialismo fue la intervención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en gestiones para la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien había permanecido detenido en Venezuela.
En ese contexto, la IGJ solicitó recientemente al Ministerio de Justicia la designación de veedores para analizar las relaciones comerciales y financieras de la AFA con distintas empresas nacionales e internacionales.
Entre las operaciones bajo análisis figuran vínculos con las firmas TourProdEnter LLC y Grupo Sur Finanzas, además de actuaciones relacionadas con Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo, así como la creación de la Universidad de la AFA, conocida como “UNAFA”.