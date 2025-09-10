Milei de espaldas al mensaje de las urnas: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”
Tras las señales de apoyo que mandó el FMI luego de la derrota electoral, Javier Milei ratificó este martes que no cambiará el rumbo económico de su Gobierno y aseguró que mantendrá el esquema de bandas para el tipo de cambio. “No nos moveremos ni un milímetro del programa”, dijo el presidente, que en sus redes sociales compartió el pronunciamiento del Fondo Monetario.
“Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, escribió Milei este martes a la tarde, en línea con su discurso del domingo tras la derrota en las elecciones bonaerenses.
Además, hizo un punteo de los ejes que mantendrá en la gestión. ” (1) Equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI”, expresó el mandatario. Y añadió: “Además, seguiremos desregulando. VLLC!”.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger también se subió al tuit del presidente y respaldó el anuncio de más desregulación. Lo hizo con un gráfico en el que se muestra el número de desregulaciones que llevó a cabo el Gobierno desde que asumió, con la promulgación de la Ley Bases como referencia.
Las declaraciones de Milei están en línea con lo que había tuiteado Caputo, luego de que se diera a conocer la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”.