Milei cortará fondos y permisos de deuda a los gobernadores que no congelen su gasto
La escalada de tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por la autorización para la toma de deuda sumó este miércoles un nuevo capítulo y anticipa que la disputa podría trasladarse al Congreso. La Casa Rosada instó a gobernadores e intendentes a congelar el gasto y advirtió que, si no lo hacen, cortará los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y anulará permisos de endeudamiento.
Estas advertencias forman parte del informe del Consejo de Mayo, difundido recientemente, que incluye la propuesta de una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La iniciativa contempla sanciones penales para funcionarios que autoricen gastos no presupuestados y para directores del BCRA que avalen emisión monetaria.
El documento también subraya la necesidad de que provincias y municipios realicen su propio ajuste fiscal, en línea con uno de los puntos del Pacto de Mayo, que apunta a reducir el gasto público al 25% del PBI. Según cálculos oficiales, la proporción actual entre Nación, provincias y municipios llega al 32%, un punto por encima de 2024, debido a un mayor ritmo de erogaciones provinciales.
El Consejo de Mayo sostuvo que “de mínima sería necesario congelar el gasto real”, y planteó que las provincias que no adhieran o incumplan las metas quedarán excluidas de recibir ATN.
Los ATN son fondos de distribución discrecional destinados a emergencias financieras, aunque el Gobierno libertario hizo un uso limitado en 2025: de los $860.115 millones disponibles, solo se distribuyeron $131.500 millones, según estimaciones de Analytica. Las jurisdicciones más beneficiadas fueron Neuquén, Tucumán y Salta, mientras que aún quedan $728.000 millones sin asignar. La magnitud de esos recursos derivó en el impulso de una ley para automatizar su reparto, iniciativa que fue vetada por el Ejecutivo y cuyo trámite quedó estancado en Diputados.
El Gobierno también advirtió sobre un segundo castigo para las administraciones con déficit fiscal: la negativa a autorizar nuevas operaciones de endeudamiento, requisito indispensable para que las provincias accedan a financiamiento en los mercados internacionales. Este punto tomó mayor relevancia por el cruce con el gobierno de Axel Kicillof, que obtuvo aval legislativo para refinanciar más de US$ 3.600 millones, correspondientes a vencimientos de este año y de 2026. Desde La Plata aseguran que no habrá aumento neto de deuda ni necesidad de emitir bonos para pagar aguinaldos.
Sin embargo, el criterio mencionado por la Casa Rosada es nuevo: la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que la variable clave para habilitar endeudamiento adicional es que los intereses de la deuda no superen el 15% de los ingresos provinciales. En la práctica, la Nación ya autorizó emisiones de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, esta última con un déficit del 1,9% y un gasto por encima de la inflación, sin impedimentos para acceder a los mercados.
Un informe de Equilibra señaló que todas las provincias enfrentaron un deterioro fiscal en 2025, con un aumento del gasto muy superior al de los ingresos. Ocho jurisdicciones que el año pasado presentaban equilibrio pasaron al déficit en el actual ejercicio.