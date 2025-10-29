Milei convocó a gobernadores para debatir reformas laboral y tributaria tras su triunfo electoral
A pocos días de haber ganado las elecciones, el presidente Javier Milei activó su plan para sumar apoyos políticos y avanzar en las reformas estructurales que busca aprobar en el Congreso. El mandatario convocó a un grupo de entre 15 y 17 gobernadores para una reunión el jueves a las 17, en la que se comenzarán a delinear los acuerdos para impulsar los cambios laboral y tributario.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, por parte del Gobierno nacional participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.
“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Son actores racionales y pro-capitalistas. Por eso queremos invitar a la mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir juntos estos acuerdos. Ahora podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, había expresado Milei tras su victoria electoral.
Entre los mandatarios invitados se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). También estaba prevista la asistencia de Alfredo Cornejo (Mendoza), quien no podrá concurrir por compromisos previos, pero enviará a su vice, Hebe Casado.
Por su parte, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) mantendrá ese mismo día un encuentro con Caputo en el Palacio de Hacienda por un conflicto con el gremio de petroleros, aunque no se descarta su participación en la reunión.
Durante su discurso de la noche electoral, Milei sostuvo que “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado” y llamó a “sentarse a discutir las bases para una Argentina distinta”, con una visión de futuro basada en el orden, la previsibilidad y el trabajo.
El objetivo central del encuentro será iniciar el diálogo sobre las reformas laboral y tributaria, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso a fines de 2025 para su debate durante el primer semestre de 2026.
Aunque la Casa Rosada analiza convocar a sesiones extraordinarias durante el verano, estas se dedicarían principalmente al tratamiento del Presupuesto 2026, presentado en septiembre. No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evalúa incluir otras iniciativas en el temario.
Las reformas, sin embargo, aún no están listas. El borrador que circuló recientemente sobre la reforma laboral fue descartado por el Gobierno, que aclaró que se trata de un texto antiguo. Los proyectos finales se elaborarán tras la entrega del informe del Consejo de Mayo, prevista para el 15 de diciembre, encabezado por Francos e integrado por representantes de los sectores productivo, sindical y político.
Una vez completado ese trabajo, el Ejecutivo redactará las leyes que buscará aprobar con la nueva composición legislativa, más favorable a La Libertad Avanza.
El Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 con la mayoría de los gobernadores, establece diez compromisos clave, entre ellos:
- La inviolabilidad de la propiedad privada.
- El equilibrio fiscal innegociable.
- La reducción del gasto público al 25% del PBI.
- Una educación moderna y sin abandono escolar.
- Una reforma tributaria que simplifique y reduzca la presión impositiva.
- La rediscusión de la coparticipación federal.
- La explotación responsable de los recursos naturales.
- Una reforma laboral moderna.
- Una reforma previsional sostenible.
- La apertura comercial internacional.
El Consejo de Mayo, creado para trabajar sobre estos puntos, está integrado por Guillermo Francos y Federico Sturzenegger por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo por las provincias; Carolina Losada por el Senado; Cristian Ritondo por Diputados; Gerardo Martínez por los sindicatos; y Martín Rappallini por el empresariado.