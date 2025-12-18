Milei con un nuevo pronóstico: la inflación para agosto 2026 “va a ir a cero”
El presidente Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026 la inflación en Argentina “va a ir a cero”, al sostener que el proceso de desinflación ya está en marcha tras la fuerte corrección inicial. “Corría a 17.000% y ahora está en 24% anual”, afirmó el mandatario durante su participación en el streaming Carajo.
“Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, enfatizó el jefe de Estado, quien defendió la efectividad del programa económico implementado por su gestión. En ese sentido, explicó que el verdadero termómetro del proceso desinflacionario es el Índice de Precios Mayoristas, que suele anticipar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, remarcó.
En el plano político, Milei destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios de octubre y cuestionó al kirchnerismo por promover escenarios de incertidumbre previos a la votación. “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, sostuvo, y agregó que el oficialismo hubiera alcanzado el 50% si su imagen “estaba en la boleta”.
El Presidente también volvió a referirse al concepto de “riesgo kuka”, al que atribuyó el aumento del riesgo país durante etapas de mayor incertidumbre política. “No solamente le ponés una prima a la tasa de interés de Estados Unidos”, explicó, y vinculó ese fenómeno con las decisiones de ahorro, inversión y asignación de recursos en la economía.
“Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana. Si no hay mañana, no tiene sentido invertir en mañana porque no existe. La demanda de esos bienes es cero y el precio tiende a cero, y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka: mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, concluyó Milei.