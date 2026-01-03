Milei celebró la captura de Maduro: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”
El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo militar llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela, que derivó —según confirmó Donald Trump— en la captura y traslado de Nicolás Maduro junto a su esposa fuera del país. El mandatario argentino se expresó públicamente tras el anuncio realizado por el presidente estadounidense a través de la red social Truth Social.
“La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, escribió Milei en sus redes sociales, en respaldo a la acción norteamericana. Poco antes, Trump había afirmado que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”. A los mensajes también se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien publicó en X: “Venezuela será libre”.
LA LIBERTAD AVANZA— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY
Trump detalló además que “esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses” y adelantó que brindará más precisiones en una conferencia de prensa prevista para las 11 (hora local) en Mar-a-Lago.
El anuncio llegó luego de que se registraran ataques a gran escala sobre Caracas, con fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves alrededor de las 2 de la madrugada (hora local). Usuarios de redes sociales difundieron videos que mostraban columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la capital venezolana, además de reportes de bombardeos en las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna.
Las imágenes viralizadas también exhibieron helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en una noche marcada por apagones eléctricos. En medio del operativo, se observaron escenas de caos urbano, con cientos de vehículos intentando abandonar las zonas afectadas y controles del régimen chavista sobre civiles en la vía pública.
Además de la capital, habitantes de La Guaira denunciaron explosiones y cortes de energía, en un escenario que fue interpretado como una escalada militar inédita en el país caribeño.
Cabe recordar que, días atrás, durante la cumbre del Mercosur, Milei había reclamado una condena regional al régimen de Maduro, luego de que el presidente de Brasil, Lula da Silva, advirtiera que una acción militar estadounidense podría derivar en una “catástrofe humanitaria”. En ese contexto, el mandatario argentino sostuvo que Venezuela “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora” y calificó al gobierno chavista como “una dictadura atroz e inhumana”.
“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, afirmó Milei, quien además volvió a exigir la liberación de todos los presos políticos y reclamó por la situación del argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. También destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025” y reiteró el pedido para que “se respete la voluntad del pueblo venezolano”.