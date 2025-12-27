Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal y habló de un “hito histórico”
El presidente Javier Milei calificó como un “hito histórico” la aprobación en el Senado del Presupuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal, y aseguró que ambas normas ponen fin a lo que definió como “la estafa de la política a los argentinos de bien”.
En declaraciones radiales, el mandatario destacó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como una norma inquebrantable, al tiempo que afirmó que la legislación tributaria recientemente sancionada restaura principios constitucionales básicos.
Tras más de ocho horas de debate, el proyecto obtuvo 46 votos a favor y 25 en contra, con un respaldo que se sostuvo incluso en los artículos más sensibles, como los vinculados a las partidas educativas. Desde el oficialismo interpretaron el resultado como una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal dirigida al mercado.
Según Milei, la normativa aprobada revierte un esquema que trataba a los contribuyentes como culpables hasta que demostraran lo contrario, y remarcó que ahora se busca facilitar, entre otros objetivos, la circulación de los llamados “dólares del colchón”.
“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica del derecho, que era la presunción de inocencia. Por eso tiene un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado ese principio”, enfatizó el Presidente.
La nueva ley penal tributaria apunta a simplificar trámites, reducir la carga administrativa del Impuesto a las Ganancias y redefinir el vínculo entre el Estado y el sector privado, en línea con el programa económico del Gobierno.
En este contexto, el oficialismo logró articular una mayoría más amplia de lo previsto, sumando apoyos de sectores dialoguistas y dejando a la oposición dura con 25 votos en minoría.
Con este avance legislativo, el equipo económico encabezado por Luis Caputo, junto al asesor Santiago Caputo, consiguió blindar el esquema de gastos e ingresos para 2026, enviando un mensaje de fortaleza política tanto al frente interno como a los organismos internacionales de crédito.