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Milei celebró el triunfo judicial por YPF

Redacción | 27/03/2026 | Destacadas, Economía, Política | No hay comentarios

El presidente de la Nación, Javier Milei festejó en las redes el fallo favorable a la Argentina en el caso YPF, que le evita al país pagar -por ahora- más de US$ 16.000 millones: “¡Ganamos el juicio de YPF! TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan). MAGA (Make Argentina Great Again). VLLC”, escribió en X junto a una foto con parte del Gabinete.

En apoyo al Gobierno, y dejando atrás su propio escándalo, Manuel Adorni también aprovechó la ocasión para publicar: “Hablame de gestión. Fin”, resumió -fiel a su estilo- en su perfil.

Otro de los que festejaron en las redes fue Luis Caputo. “Tremenda noticia”, compartió el ministro de Economía, junto a una felicitación para los abogados del Estado.

Tras el fallo norteamericano a favor de la Argentina, las acciones de YPF se incrementaron casi un 5%, mientras que las de Burford (un fondo de inversión británico) se derrumbaron por más del 45%.

Estas cifras fueron compartidas por Javier Milei junto a un mensaje que lo resume todo: “MAGA. Fin”, por Make Argentina Great Again (Hacer a Argentina Grande de Nuevo), un guiño al lema utilizado por Donald Trump en sus campañas.

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