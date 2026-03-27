Milei celebró el triunfo judicial por YPF
El presidente de la Nación, Javier Milei festejó en las redes el fallo favorable a la Argentina en el caso YPF, que le evita al país pagar -por ahora- más de US$ 16.000 millones: “¡Ganamos el juicio de YPF! TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan). MAGA (Make Argentina Great Again). VLLC”, escribió en X junto a una foto con parte del Gabinete.
GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF…!!!
TMAP.
MAGA.
VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p
— Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026
En apoyo al Gobierno, y dejando atrás su propio escándalo, Manuel Adorni también aprovechó la ocasión para publicar: “Hablame de gestión. Fin”, resumió -fiel a su estilo- en su perfil.
Hablame de gestión. Fin. https://t.co/W9oa8GJGQq
— Manuel Adorni (@madorni) March 27, 2026
Otro de los que festejaron en las redes fue Luis Caputo. “Tremenda noticia”, compartió el ministro de Economía, junto a una felicitación para los abogados del Estado.
TREMENDA NOTICIA!!
Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!!
Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!
— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 27, 2026
Tras el fallo norteamericano a favor de la Argentina, las acciones de YPF se incrementaron casi un 5%, mientras que las de Burford (un fondo de inversión británico) se derrumbaron por más del 45%.
MAGA!
Fin. pic.twitter.com/DYidLgqyI7
— Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026
Estas cifras fueron compartidas por Javier Milei junto a un mensaje que lo resume todo: “MAGA. Fin”, por Make Argentina Great Again (Hacer a Argentina Grande de Nuevo), un guiño al lema utilizado por Donald Trump en sus campañas.