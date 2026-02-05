Milei celebró el acuerdo con EEUU con un “MA&AGA” y ya analiza enviarlo al Congreso en extraordinarias
El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos con un mensaje breve y simbólico: “MA&AGA” (Make Argentina & America Great Again). La publicación estuvo acompañada por el posteo del canciller Pablo Quirno, quien había anunciado: “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”, y expresó su deseo de que la Argentina vuelva a “ser próspera”.
MA&AGA https://t.co/ukuJK8tBMf— Javier Milei (@JMilei) February 5, 2026
El mensaje generó una rápida cadena de celebraciones dentro del oficialismo. Luis Caputo escribió un escueto “FELICITACIONES” en mayúsculas. El embajador estadounidense Peter Lamelas afirmó: “Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo comercial histórico. Ambas naciones, juntas como verdaderos socios, serán más seguras, fuertes y prósperas”.
También se sumaron dirigentes libertarios y funcionarios nacionales. Diego Santilli sostuvo que, a partir del acuerdo, “Argentina va a volver a ser grande otra vez de la mano de Javier Milei” y destacó “el tremendo laburo de @pabloquirno y todo el equipo”. Federico Sturzenegger escribió: “Otro paso más en el camino de la libertad. VLLC!”. Martín Menem felicitó al Canciller y al Presidente por “el liderazgo y la convicción para llevar adelante este hito histórico”. En la misma línea se expresaron Damián Arabia, Leonardo Cifelli, Mercedes Llano y una cuenta atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, que reposteó el anuncio con la frase “la libertad avanza”.
Argentina and USA sign historic trade deal. Both nations together as true partners will be safer, stronger and more prosperous.— Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) February 5, 2026
MAAGA @InMilei @JMilei @jmilei_english @pabloquirno @Cancilleria_Ar @EmbajadaEEUUarg @USAmbassadorARG @LuisCaputoAR @SecScottBessent @USTradeRep… https://t.co/c7jWXal75B
Mientras se multiplicaban los mensajes celebratorios, en la Casa Rosada ya comenzaban a definir el próximo paso institucional: el acuerdo deberá ser refrendado por el Congreso.
En un comunicado oficial, el Gobierno adelantó que el tratado “será remitido al Congreso para su correspondiente tratamiento” y expresó que el Presidente confía en que los legisladores estén “a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.
¡Argentina va a volver ser grande otra vez de la mano @JMilei ! Tremendo laburo de @pabloquirno y todo el equipo para continuar este camino de insertar a la Argentina al mundo. https://t.co/a97iZiHgFn— Diego Santilli (@diegosantilli) February 5, 2026
Ahora resta definir cuándo ingresará formalmente el texto al Parlamento. En el oficialismo analizan dos alternativas: incorporarlo al temario de las sesiones extraordinarias, convocadas hasta el 27 de febrero —lo que obligaría a Milei a emitir un nuevo decreto de ampliación de agenda— o dejar su tratamiento para el inicio del período ordinario en marzo.
Otro paso más en el camino de la libertad. VLLC! https://t.co/BxhoFKFHtv— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 5, 2026
En la Cámara de Diputados, la semana próxima está prevista la conformación de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur para comenzar a analizar otro acuerdo internacional: el firmado entre el bloque regional y la Unión Europea, que ya ingresó formalmente al Congreso y supera las 5.000 páginas.
FELICITACIONES!! https://t.co/lvn1HYgKCw— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 5, 2026
Ahora, legisladores oficialistas esperan que el texto del acuerdo con Estados Unidos llegue en los próximos días. “Tiene que llegar, espero que antes del lunes”, aseguró un referente libertario. Desde la oposición, en tanto, prefieren aguardar: “Lo tenemos que ver. Cuando aparezcan los papeles tomaremos posición”, señalaron.