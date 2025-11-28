Milei se desprende del escándalo que rodea a la AFA y no viaja al sorteo del Mundial
El presidente Javier Milei decidió suspender el viaje a Washington D.C. que tenía previsto para el 5 de diciembre con motivo del sorteo del Mundial 2026. La medida, definida como una “respuesta silenciosa” por fuentes oficiales, se produce en medio de los crecientes escándalos que afectan a la AFA y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.
La cancelación fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante un mensaje breve dirigido a la Agencia Noticias Argentinas (NA): “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol. Fin”.
La suspensión no pasa desapercibida. El viaje iba a servir como escenario para un posible encuentro con Donald Trump y una foto con Lionel Messi, dos gestos de fuerte impacto político y mediático.
Escándalos en la AFA y tensiones crecientes
La decisión ocurre mientras la AFA atraviesa una crisis por el llamado “PDFgate”, el presunto documento adulterado utilizado para sancionar a Estudiantes de La Plata, y por la denuncia de la DGI contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a Tapia, en el marco de una investigación por lavado de dinero.
En este contexto, el Gobierno optó por reordenar prioridades. La Casa Rosada señaló que Milei centrará su agenda de diciembre en el debate del Presupuesto 2026, que comenzará a tratarse en el Congreso en los próximos días.