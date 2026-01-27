Maran Suites & Towers

Milei aumentó el sueldo del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales

Redacción | 27/01/2026 | Nacionales | No hay comentarios

El Ejecutivo nacional otorgó un aumento para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2026, firmada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Carlos Presti (Defensa).

En los considerandos, el Ejecutivo indicó que “en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional a partir de diciembre de 2025″.

“El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”, puntualizó.

