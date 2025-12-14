Milei aprovechó el atentado terrorista contra la comunidad judía en Australia para criticar a los periodistas
Luego de que la Cancillería argentina expresara de manera oficial las condolencias, Javier Milei utilizó su cuenta de X para reflexionar sobre el atentado terrorista en Sidney en un posteo titulado “Disonancia cognitiva”, donde dejó un fuerte mensaje contra los que“promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas” que, de acuerdo a su criterio, “conducen a estos resultados”.
Dos hombres armados mataron a tiros a al menos 16 personas este domingo mientras se celebraba la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, una popular playa australiana.
“A la luz de los horrendos atentados perpetrados por terroristas islamitas en Australia, hoy veremos un montón de personajes de la política y de los medios (“periodistas”) expresar sus condolencias y pésames”, comenzó su relato.
DISONANCIA COGNITIVA
A la luz de los horrendos atentados perpetrados por terroristas islamitas en Australia, hoy veremos un montón de personajes de la política y de los medios ("periodistas") expresar sus condolencias y pésames, sin tener consideración alguna por el hecho de que…
— Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025
El mandatario, sostuvo que quienes expresan sus condolencias lo hacen “sin tener consideración alguna por el hecho de que ellos son los mismos personajes que promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas que conducen a estos resultados”.
En ese sentido, Milei sostuvo que en lugar de enviar “condolencias vacías de contenido” las personas a las que hizo referencia deberían recordar sus palabras “la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente”.