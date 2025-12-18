Milei apoyó a Verón por “no dejarse humillar” por el pasillo de espaldas ante Rosario Central
En el marco del conflicto entre Estudiantes de La Plata y la AFA por el polémico título adjudicado a Rosario Central, el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar la postura del club platense y justificó el gesto de los jugadores que realizaron el pasillo de espaldas al Canalla, una imagen que recorrió el país y el mundo.
El mandatario se refirió al tema durante una extensa entrevista con Daniel “el Gordo Dan” Parisini en el streaming libertario Carajo, donde se mostró enfático al explicar que apoyó al León “como lo hubiese hecho con cualquier equipo” porque, según afirmó, se trató de una causa justa. En ese contexto recordó su pasado como arquero y remarcó que, si bien “lo que más duele es que te hagan un gol”, todavía más fuerte es la sensación de injusticia.
Milei evocó una experiencia personal de su infancia, cuando a los 9 años consideró que le “robaron un campeonato en un escritorio” mientras jugaba al fútbol en el colegio. Relató que ese episodio lo marcó profundamente y que su reacción fue tan intensa que sus padres decidieron alejarlo del fútbol escolar. A partir de esa vivencia, sostuvo que definir campeonatos fuera de la cancha “mancha al propio equipo”, incluso a instituciones con historia, como Rosario Central.
En esa línea, afirmó que la resolución del título no fue justa ni para los demás clubes ni siquiera para el Canalla, y señaló que, más allá de la figura de Ángel Di María —“con lo maravilloso que fue para el fútbol argentino”—, ganar de ese modo le quita valor deportivo. “¿Cuál es la gracia de consagrarse así?”, cuestionó.
Según Milei, la situación resultó perjudicial no solo para el resto de los equipos, por lo que definió como una “inflación de títulos”, sino también para el propio club beneficiado, al considerar que terminó manchando su historia y, de manera más grave, la de uno de los futbolistas más importantes del país.
En contraste, el Presidente destacó la actitud de Estudiantes y de su presidente, Juan Sebastián Verón, al remarcar que el club “fue obligado a realizar un cordón no previsto”, pero que, fiel a su identidad, “no se dejó humillar”.
La escena que generó repercusión internacional tuvo lugar el domingo 23 de noviembre, durante los octavos de final del Torneo Clausura, en el Gigante de Arroyito. La dirigencia de Estudiantes dejó en libertad al plantel para decidir cómo actuar y finalmente los jugadores del Pincha se dieron vuelta y colocaron las manos hacia atrás cuando ingresaron los futbolistas de Central. Solo los niños acompañantes permanecieron de frente, en un gesto simbólico que Verón había reclamado como forma de protesta.
Al día siguiente, Milei reforzó su postura con una publicación en X, donde compartió la imagen de una camiseta de Estudiantes con la frase “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, en alusión a Osvaldo Zubeldía, figura histórica del club. Días después, durante una reunión con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en la Casa Rosada, volvió a exhibir la camiseta del Pincha, colocándola sobre el sillón de Rivadavia, gesto que también se viralizó en redes sociales.
Horas más tarde se conoció la sanción inédita de la AFA: suspensión por dos partidos a los once titulares y seis meses de inhabilitación para Verón. A pesar de esas penalizaciones, Estudiantes logró avanzar y consagrarse campeón en la final disputada en Santiago del Estero ante Racing.