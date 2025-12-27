Milei aplica la motosierra al Presupuesto Nacional para el Deporte
El Gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre el deporte argentino. Con la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, se consolida una reducción real de las partidas deportivas, con impacto directo en las becas para atletas y en el sostenimiento de los clubes de barrio.
De acuerdo con los números oficiales, el Presupuesto Nacional para el Deporte sufrirá en 2026 una caída interanual real del 8%. Si la comparación se realiza con 2023, último año previo al cambio de gestión, el recorte alcanza el 66%, marcando un retroceso sin precedentes en el financiamiento público del sector.
Uno de los puntos más sensibles es el de las becas deportivas, que registrarán una reducción del 15% interanual. Para 2026, el Estado prevé otorgar 978 becas a deportistas e instructores, una cifra inferior a la de julio de 2024, cuando durante los Juegos Olímpicos de París se habían otorgado 1.189 becas a atletas y entrenadores de alto rendimiento a través del ENARD.
Si bien el presupuesto contempla metas como el alojamiento de atletas en el CeNARD, la provisión de raciones alimentarias y la cobertura de prestaciones médicas, el universo total de beneficiarios será menor al registrado en 2023, anticipando un escenario de menor acompañamiento estatal a quienes representan al país en competencias nacionales e internacionales.
Golpe a los clubes de barrio
El ajuste resulta aún más severo para los clubes de barrio, considerados actores centrales del entramado social y deportivo. Para 2026, la propuesta del Ejecutivo implica una caída interanual del 78%, y si se compara con 2023, el recorte asciende al 98,6%.
El proyecto aprobado en Diputados y ratificado en el Senado prevé apenas $250 millones para todo el año, lo que representa un 78% menos que en 2025. Las consecuencias son directas: menos actividades deportivas, cierre de disciplinas, deterioro de la infraestructura y mayor presión económica sobre instituciones que cumplen un rol social clave en los barrios.
Un ajuste que se profundiza desde 2024
El recorte no es nuevo. Durante 2024, el presupuesto deportivo ya había sufrido una reducción real cercana al 65%, en línea con la política general de contracción del gasto público. Ese año se desfinanciaron programas clave y se vaciaron estructuras que sostenían la práctica deportiva en todo el país.
Entre las medidas más relevantes se destacaron la reducción de los Juegos Nacionales Evita, la eliminación del programa Hay Equipo, que garantizaba el acceso de niños y niñas de sectores vulnerables a los clubes, y el fuerte recorte al apoyo económico para clubes y municipios.
Lejos de revertir esa situación, en 2025 el Gobierno decidió mantener el piso recortado, consolidando el ajuste y trasladándolo sin cambios estructurales al año siguiente. En el caso de los Juegos Evita, se eliminaron 40 disciplinas respecto a 2023, dejando a miles de chicos —especialmente del interior del país— sin posibilidades de participación y desarrollo deportivo.
En comparación con 2023, también desaparecen objetivos vinculados a la asistencia técnica a clubes y ONG, la promoción de actividades recreativas masivas y el acompañamiento a deportistas en etapas formativas, reduciendo de manera explícita el alcance social del deporte.