Milei agradeció a Donald Trump y a Scott Bessent por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”
El presidente Javier Milei expresó este lunes su “enorme agradecimiento” al Gobierno de los Estados Unidos por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, compartiera en redes sociales un comunicado manifestando su acompañamiento a la “disciplina fiscal” y las reformas de la gestión de Milei.
“Enorme agradecimiento al Secretario Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, escribió Milei en la red social X, al citar la publicación de Bessent.
Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el… https://t.co/odG0tjgyTE
— Javier Milei (@JMilei) September 22, 2025
Y agregó: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY”.
Esto se da en el marco de algunos rumores sobre la posibilidad de que el Tesoro de los Estados Unidos le brinde a la Argentina un préstamo que podría rondar los 30 mil millones de dólares, aunque el canciller Gerardo Werthein primero lo negó y después estimó que la cifra sería menor.