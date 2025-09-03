Milei acusó al kirchnerismo de querer matarlo y advirtió que buscan destruir su plan económico
En medio de fuertes tensiones políticas y a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei aseguró que el kirchnerismo intenta matarlo, además de buscar frenar su programa económico y generar caos en las calles.
El mandatario hizo estas declaraciones en una entrevista con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, grabada en Casa Rosada y difundida en el canal de YouTube 21News. Allí, Milei sostuvo que la estrategia del kirchnerismo es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.
Con la mirada puesta en las próximas elecciones bonaerenses, Milei afirmó: “Si logramos buenos resultados, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón del kirchnerismo”, y agregó que sus adversarios actúan bajo la llamada estrategia de Hernán Cortés, es decir, “a todo o nada”.
El presidente también vinculó a la oposición con maniobras de desprestigio:
“Eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración”.
Pese a ello, Milei destacó que se trata de los “últimos manotazos de ahogado de un régimen” que, según él, será derrotado en las urnas.
Durante la entrevista, el mandatario habló de temas diversos: gasto público en Argentina y Francia, su rol como “primer presidente libertario de la historia”, la inmigración en Europa, su relación con Israel y Benjamín Netanyahu, y los vínculos con Donald Trump.
También defendió el rol de su hermana Karina Milei, señalada en recientes audios filtrados:
“Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal. Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible”.
Sobre su estrategia política, el jefe de Estado enfatizó que no negociará con la izquierda:
“No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”.
En cuanto a la migración, sostuvo que si los extranjeros se adaptan a la cultura local no hay problema, pero si no lo hacen es “invasión”. Y ejemplificó con la infraestructura: “La gente cree que una carretera es obra pública que debe hacer el Estado, pero tranquilamente podría ser privada. Las rutas a Chile lo son y funcionan a la perfección”.