Milagro Sala sigue desafiando a la Justicia rompiendo su prisión domiciliaria
La dirigente social jujeña Milagro Sala quedó internada en el Hospital de Gonnet, en la ciudad de La Plata, luego de volver a romper la prisión domiciliaria que le había sido concedida tras quedar firme la condena a 15 años de prisión por diversos delitos.
La ex líder de la organización Tupac Amaru fue hallada culpable, entre otros cargos, de fraude en perjuicio del Estado y de ser considerada jefa de una asociación ilícita, al ser acusada de desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, utilizando mecanismos de amenazas e intimidaciones para llevar adelante esas maniobras.
Sala permaneció varias horas durante el fin de semana en la guardia del Hospital de Gonnet, antes de ser trasladada a un sector de internación, donde este lunes quedó alojada de manera definitiva. No obstante, esta decisión no fue previamente autorizada por la Justicia, por lo que fue interpretada como un nuevo incumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria.
La dirigente social había logrado que la Justicia de Jujuy le concediera no solo la prisión domiciliaria, sino también la posibilidad de cumplirla en la ciudad de La Plata, bajo monitoreo electrónico. El domicilio inicialmente autorizado fue una vivienda ubicada en calle 8 al 2000, en Villa Elvira, por la cual abonaba cerca de 600 mil pesos mensuales.
Sin embargo, Sala debió abandonar ese inmueble debido a la finalización del contrato de alquiler y a la negativa del propietario de renovarlo. En un escrito presentado ante la Justicia, argumentó que la situación generaba una “inestabilidad habitacional grave” incompatible con el cumplimiento normal de la medida.
Pese a ello, inició la mudanza sin esperar la autorización judicial, lo que constituyó una infracción. Además, antes de retirarse del lugar, organizó una fiesta de cumpleaños para su hija en el patio de la vivienda, situación que fue considerada una segunda falta a las condiciones impuestas.
La dirigente se trasladó luego a una casa ubicada en calle 14 al 2200, en la localidad de Gonnet, también sin aval judicial. A esto se sumó que, durante el fin de semana, se presentó por su cuenta en la guardia del Hospital de Gonnet para recibir atención médica, sin la correspondiente autorización, a pesar de haber invocado problemas de salud en su presentación judicial.
En ese escrito, Sala había sostenido que se encontraba en La Plata realizando tratamientos médicos y psicológicos continuos, ya que su afección no podía ser tratada adecuadamente en la provincia de Jujuy.
Este lunes, la Justicia consideró nuevamente que su internación configura una violación a la prisión domiciliaria, por lo que cuatro funcionarios de Jujuy, entre autoridades judiciales y médicas, viajaron a Buenos Aires para entrevistarla y evaluar los alcances de la internación y su situación procesal.