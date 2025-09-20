Miguel Pichetto le pidió a Caputo que “deje de agraviar por tuit y se dedique a gestionar la economía”
El jefe de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, y le pidió que “deje de agraviar por tuit y se dedique a gestionar la economía”.
En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto afirmó: “Le hemos tenido una tolerancia extraordinaria. Es un ministro que nunca fue al Congreso, inadmisible. En cualquier sistema político serio, democrático y parlamentario del mundo, que un ministro de Economía no informe en comisión significaría su inmediata salida”.
El legislador sostuvo que el titular de Economía mantiene un rol agresivo y tuitero, dedicado a insultar al Congreso, y advirtió que ahora, con la presentación del presupuesto, “va a tener que venir al Congreso”.
Análisis político y económico
Pichetto consideró que tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno “no debería haberse colocado en situación de perder”. Señaló que era momento de “parar la pelota, promulgar la Ley del Garrahan y sentarse con las universidades para cerrar el año y evitar el trámite en el Congreso, para no ser derrotado”.
Destacó que “el juego en política es no perder, porque cuando perdés te debilitas y eso en Argentina impacta sobre la economía”.
Asimismo, denunció que el Ejecutivo “agrieta la relación con los gobernadores” mediante el veto a la Ley de ATN y sostuvo que “la intransigencia y lo simbólico de derrotas parlamentarias influyen en lo económico y muestran un Gobierno más frágil innecesariamente”.
Pichetto insistió en que no solo importa el fondo, sino también las formas, y criticó los insultos y la actitud negativa hacia el Congreso. “El Gobierno debería haber ido al encuentro de los gobernadores aliados y de sectores razonables, para ampliar la base política institucional”, agregó.
Situación económica y social
Sobre la economía, Pichetto advirtió: “Hay pérdida de empleo en el sector privado, salarios de hambre en el sector público y previsional, cierre de PyMEs, y la industria nacional está siendo despreciada por esta política”.
Finalmente, advirtió sobre el modelo económico impulsado por Milei y Caputo: “Milei, Caputo y Sturzenegger creen que es conveniente una Argentina sin industrias, con un mercado de plataformas, y ese mundo es letal, de pobreza infinita y pérdida de empleo”.