Miguel Pichetto furioso con el Gobierno: “Los que están propiciando la venta del Regimiento de Patricios son traidores a la Patria”
Una dura respuesta oficializó a través de sus redes sociales el diputado Miguel Angel Pichetto, tras la confirmación de la venta de los terrenos y edificios donde funciona el histórico Regimiento de Patricios. El legislador rionegrino que la venta quedó establecida en la Resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
La base es de casi 82 millones de dólares por una superficie de algo más de 44 mil metros metros cuadrados.
“Patricios es propiedad de todos los argentinos y forma parte de la historia argentina”, agregó. A renglón seguido, Pichetto enunció que “los que están propiciando la venta son traidores a la Patria y lo son también los empresarios inmobiliarios que se quedan con los bienes por debajo de su valor real”.
Terminó su posteo diciendo que “pone en alerta a la ciudadanía y al Ejército Argentino para que se impida esta infame venta de este inmueble”.
Detalles de la resolución
Publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, la Resolución 39/2025 aprueba la subasta pública del predio en Palermo, donde actualmente opera el shopping Portal Palermo (Jumbo y Easy), concesionado a Cencosud desde hace 30 años. Según informes de Infobae y La Nación, el terreno pertenece al Ejército Argentino, y la venta busca generar fondos para el Tesoro Nacional, aunque críticos como Pichetto argumentan que subvalora el patrimonio histórico.
Reacciones y aclaraciones
El posteo de Pichetto, con más de 2.600 likes y 950 reposts, generó debate en X. Usuarios como Nicolás Promanzio aclararon que no se vende el regimiento histórico, sino el terreno comercial adyacente. Sin embargo, Pichetto insiste en que el predio forma parte de la historia argentina y alerta sobre un “negociado” que favorece intereses privados, similar a denuncias previas en Perfil.com y La Política Online sobre ventas de tierras del Ejército en 2024.
Antecedentes y contexto político
Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal, ha criticado ventas de bienes estatales, como el edificio del INTA en julio de 2025. La subasta, impulsada por el gobierno de Javier Milei, se enmarca en planes para rematar terrenos en Puerto Madero, Palermo y otras provincias, según reportes de Clarín y Página/12. La operación podría complicar la imagen del oficialismo ante las elecciones bonaerenses, donde la oposición denuncia remates de patrimonio nacional.
¿Qué es el Regimiento de Patricios y su importancia nacional?
El Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, fundado el 15 de septiembre de 1806 en Buenos Aires tras las invasiones inglesas, es la unidad militar más antigua del Ejército Argentino. Bajo el liderazgo inicial de Cornelio Saavedra, la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos tuvo un rol clave en la defensa contra los británicos en 1807 y en la Revolución de Mayo de 1810, consolidando su lugar en la historia patria. Participó en batallas como la Guerra de la Independencia, la Guerra del Brasil, y conflictos modernos como las Malvinas. Su cuartel en Palermo, símbolo de tradición, es considerado un emblema de la identidad nacional.