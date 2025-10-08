Miguel Pichetto defendió la reforma de DNU’s: “No es contra Milei; es para tener una democracia de consenso”
El diputado Miguel Pichetto aseguró este miércoles que el proyecto para regular los DNU “no es una iniciativa contra el presidente Javier Milei”, sino una herramienta “para tener una democracia de consenso”.
El jefe de Encuentro Federal —quien recordó que le tocó defender la ley aprobada en 2006— afirmó que “es imprescindible tener un nuevo instrumento tratado con seriedad y responsabilidad”, y respaldó el dictamen de mayoría que complica al Gobierno: habilita que un DNU pierda vigencia si una sola cámara lo rechaza y establece un plazo de 90 días para que el Congreso lo trate.
“El uso desmedido del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obliga a un debate”, planteó Pichetto, y remarcó que “no es una iniciativa contra el Gobierno”. Para el diputado, la sanción es “necesaria y oportuna” para “abrir otro camino; de lo contrario, va a haber una democracia de colisión”. En ese marco, advirtió que “el modelo de DNU está agotado” y le recomendó al oficialismo “buscar acuerdos en el Congreso y salir de una política de guerra”.
Pichetto sostuvo que el Ejecutivo debería tomar la ley “como un elemento para construir escenarios de gobernabilidad”. Y recordó que, en el primer año, la oposición le votó al Gobierno “los instrumentos para poder gobernar”; ahora, agregó, “es necesario que recupere el diálogo y el consenso”. En plena sesión, el legislador se alineó así con la propuesta que replantea el andamiaje de los DNUs y que redefine la relación entre la Casa Rosada y el Congreso.