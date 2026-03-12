Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, fue reconocido por AmCham como Empresario Argentino del Año
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, AmCham, organizó la edición 2026 de la Argentina Week en Nueva York. El evento reunió a inversores internacionales, empresarios y funcionarios de ambos países para fortalecer lazos económicos y comerciales. En este contexto, AmCham entregó el reconocimiento al empresario argentino del año a Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.
Miguel Galuccio fundó Vista Energy hace ocho años. En ese período, la empresa logró un crecimiento sostenido en el sector energético de la Argentina. Actualmente, se destaca por ser el principal productor independiente de petróleo de la Argentina.
Desde el inicio de sus operaciones, la compañía realizó inversiones por más de 6.500 millones de dólares en el desarrollo de Vaca Muerta. Para este año, proyecta un desembolso adicional de entre 1.500 y 1.600 millones de dólares, según datos que la compañía anunció en su último Investor Day
La producción de Vista también mostró una evolución significativa. La compañía reportó que multiplicó por más de cinco su rendimiento, al pasar de 24.500 barriles diarios de petróleo a 135.000 barriles por día. Estos datos la posicionan como un actor relevante dentro del sector de hidrocarburos en la Argentina.
Al referirse al desarrollo de Vaca Muerta, afirmó que representa un hito porque cambió el paradigma energético del país. Según el fundador de Vista, la Argentina avanza hacia el objetivo de convertirse en un proveedor global de energía. Remarcó la importancia de este proceso para responder a la demanda internacional y contribuir al desarrollo.
“Cuando nos alineamos detrás de una visión de largo plazo, somos capaces de hacer cosas extraordinarias”, sostuvo Galuccio en su discurso al recibir la distinción. La frase sintetiza el espíritu de trabajo y la visión de futuro que, según el empresario, marcó el rumbo de Vista Energy en estos años.
El ejecutivo dedicó parte de sus palabras a destacar el rol del equipo de la compañía. “En Vista tenemos profesionales extraordinarios que trabajan dentro de una cultura que los empodera para lograr resultados extraordinarios. Ellos son los verdaderos dueños de este premio”, expresó.
Durante la ceremonia, Galuccio expresó su gran aprecio y enorme respeto por AmCham y resaltó la importancia de los vínculos entre ambos países para el desarrollo de la Argentina. “El primer proyecto de escala en el de-riskeo de Vaca Muerta fue realizado por nuestra empresa nacional de bandera junto con Chevron”, explicó.
El empresario hizo hincapié en la importancia del interés de las empresas norteamericanas en el recurso no convencional argentino. Señaló que el potencial de crecimiento futuro depende, en parte, de la voluntad de invertir por parte de compañías de Estados Unidos.
En tal sentido, Galuccio consideró que AmCham cumple un rol clave como nexo para el diálogo y la construcción de puentes entre ambas naciones.
Un reconocimiento con valor personal
En el cierre, Galuccio compartió el significado personal que tiene para él esta distinción. Reconoció que este premio cierra un círculo que comenzó en los Estados Unidos, cuando tenía 25 años, un camino que lo llevó a recorrer el mundo y que finalmente lo devolvió a la Argentina: el país que lo formó en lo profesional y en el carácter.
“Pienso en ese recorrido y solo puedo sentir un profundo agradecimiento hacia quienes fueron parte de este camino: mi país, el equipo de Vista, mi familia y, nuevamente, AmCham”, expresó.
Galuccio también participó de uno de los paneles de energía de la Argentina Week junto a Harold Hamm, fundador de Continental Resources, y Mark Nelson, VP de Chevron Corporation. En su intervención, el ejecutivo afirmó que “Vaca Muerta nos coloca en un lugar muy importante a nivel mundial. Donde nos hemos convertido en exportador estructural de petróleo. Y si terminamos este año produciendo un millón de barriles de petróleo por día, entraremos en el top 20 de países productores del mundo. Tenemos energía que no solo es competitiva sino también confiable”, concluyó el fundador y CEO de Vista Energy.