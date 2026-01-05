Miguel Díaz-Canel confirmó la muerte de 32 cubanos que custodiaban a Nicolás Maduro previo al ataque de Estados Unidos
El Gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 cubanos que cumplían funciones de seguridad de Nicolás Maduro en el marco del ataque de Estados Unidos que concluyó con la aprehensión del líder venezolano y su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York.
“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, informó Cuba a través de un posteo de Instagram.
“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, precisa la información difundida desde La Habana.
Cuba informó también que una vez comprobada su identidad, los familiares de las víctimas fueron informadas y recibieron las condolencias “del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de las jefaturas de ambos ministerios”.
“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, indicaron y anunciaron que el gobierno cubano organizará “las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo”.