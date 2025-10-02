Maran Suites & Towers

“Miente”: Exjefa de Prensa ratificó el vínculo de José Luis Espert con Fred Machado

Redacción | 02/10/2025 | Destacadas, Política | No hay comentarios

Carla Montero Barré, quien fue jefa de prensa de Unite en la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, habló del vínculo del diputado con Fred Machado, el empresario investigado en Estados Unidos por presunto narcotráfico y lavado de dinero.

“Lo que dice Espert respecto a que no tuvo vínculo con Fred Machado es mentira. Está mintiendo”, lanzó Montero Barré este jueves.

Días atrás y en medio de las acusaciones, Espert aseguró que había realizado un solo viaje en un avión de Machado con destino a la ciudad de Viedma. La mujer dijo desconocer la cantidad de oportunidades en las que Espert viajó en el avión de Machado, pero aseguró fueron, al menos “cuatro o cinco” veces.

“Se que él viajó, yo nunca. Está mintiendo, no sé si muchas, pero fueron cuatro o cinco, tenía el avión para él. No puedo decir la cantidad de veces que lo usó”, aseguró en declaraciones radiales y reveló: “Yo a Fred Machado lo conozco a través de José Luis Espert”.

“Yo no lo conocía a Espert cuando fue a Viedma. Lo conocí en una reunión, en un café en Alvear y Callao, y empecé a trabajar como jefa de campaña. En ese momento ya Fred Machado, que para mi era ‘Freddy’ y no sabía ni el apellido, era un argentino fanático de las ideas libertarias que se había contactado con Espert porque lo había visto en Animales Sueltos”, contó.

Respecto a qué importancia tenía Fred Machado en las decisiones de esa campaña, Montero Barré sostuvo que “era un tipo muy escuchado, muy consultado”. “En ese momento Fred tiraba nombres, porque en ese momento Espert no tenía vicepresidente, yo les hacía el contacto, contacté a mucha gente”, aseguró.

“Tuve dos reuniones con él. A mí me parecía un bicho raro porque hablaba de las ideas libertarias cuando en Argentina no se hablaba de eso”, agregó y luego sostuvo: “Están los chats, hay videos, encuentros, reuniones. No entiendo qué sería lo malo. Fred Machado está acusado, pero no condenado”.

