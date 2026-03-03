Michel y Marclay presentaron un proyecto de ley para que deudores de cuotas alimentarias no puedan ingresar a casinos
Los diputados nacionales del peronismo Guillermo Michel y Marianela Marclay presentaron un proyecto de ley para impedir que los deudores de cuotas alimentarias puedan ingresar a casinos o participar en plataformas de juego online. La iniciativa propone la creación del Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA) con el objetivo de garantizar la efectividad del crédito alimentario reconocido judicialmente.
El proyecto establece la creación del Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA) en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con alcance en todo el territorio argentino, con carácter federal e interoperable con organismos nacionales y provinciales. El objetivo es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la Justicia.
Según el texto presentado, la inscripción vigente en el REFIOA implicará la inhabilitación para ingresar y permanecer en casinos, salas de bingo, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea autorizadas por el Estado. La medida se aplicará cuando el juez competente disponga la inscripción mediante resolución fundada ante un incumplimiento relevante de la obligación alimentaria.
Al respecto, Michel explicó: “Si bien varias provincias han creado registros locales de deudores alimentarios, la amplitud territorial genera desigualdades significativas que permiten que una persona inscripta en una jurisdicción pueda eludir efectos trasladándose a otra. La creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”.
Por su parte, Marclay sostuvo que “la ley tiene dos objetivos: dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados (la cuota alimentaria) y dar una respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país”.
Los legisladores remarcaron además que la cuota alimentaria es un bien jurídico de máxima jerarquía constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la protección integral de la familia, mientras que el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 establece la obligación del Estado de asegurar el pago de la pensión alimenticia.
Según un informe de UNICEF Argentina de 2024, más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no reciben la cuota alimentaria, porcentaje que asciende al 68% si se incluyen los casos en los que el pago no se realiza de manera regular. Estas cifras reflejan un patrón sostenido de incumplimiento que impacta principalmente en mujeres y en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.