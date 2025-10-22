Michel y Biré cerraron la campaña de Fuerza Entre Ríos con caminata en Gualeguaychú
Los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel y Belén Biré, junto al ex intendente Martín Piaggio, realizaron este martes una caminata por las calles de Gualeguaychú para cerrar la campaña electoral del espacio peronista. La actividad contó con la presencia de militantes, referentes y vecinos, así como de los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray.
La caminata se desarrolló desde Eva Perón y Avenida Parque hasta la Plaza de los Antepasados, donde los candidatos y Piaggio dirigieron un mensaje a la militancia y a los vecinos, instando a defender los derechos conquistados y mantener la esperanza.
Michel se refirió a la situación económica y social del país y a la crisis que atraviesan muchas familias en la provincia: “En los hogares se endeudan con la tarjeta para comer y hasta recurren a un usurero para pagar las cuentas. Este modelo económico va a implosionar por el sobreendeudamiento familiar”.
Sobre el modelo propuesto por Javier Milei, Michel aseguró: “No sólo es un problema económico, sino también social: sin clase media, sin salud, sin educación ni industria. Argentina está importando alimentos y se busca un país donde el 10% viva bien y el resto quede afuera. Ese es el modelo de país que está en juego en esta elección”.
En ese marco, agregó: “El domingo es el primer paso para recuperar la ciudad, la provincia y fundamentalmente el proyecto nacional, porque un país sin salud, educación, vivienda e industria no puede sostenerse”.
Por su parte, Belén Biré destacó la situación de los sectores más vulnerables: “Estos son tiempos muy duros para los trabajadores, las mujeres, los jubilados, las personas con discapacidad y nuestras infancias. Nos han precarizado y vulnerado, pero seguimos militando con amor y alegría, eso no nos lo pudieron robar”.
Biré enfatizó la necesidad de contar con representantes peronistas en el Congreso: “Tenemos que devolverle a nuestro pueblo la dignidad, la alegría y la heladera llena, que solo los peronistas podemos garantizar”.
Por su parte, Martín Piaggio valoró el trabajo de los candidatos durante la campaña: “Han estado todo este tiempo poniendo la cara, hablando con la gente y llevando un mensaje de optimismo a un pueblo cansado de escuchar solo malas noticias. Este domingo tenemos la oportunidad de renovar la esperanza y conquistar un futuro mejor”.
Finalmente, Piaggio llamó a mantener los principios del espacio: “Queremos seguir levantando la voz por una comunidad donde todos estén incluidos. No bajemos las banderas ni resignemos nuestros principios. Los avances cuestan mucho y los retrocesos pueden llegar en pocos días. Por todos los que hoy la están pasando mal, seguimos soñando con un país mejor y más justo”.