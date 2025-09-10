Michel y Bahl se reunieron con la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú y cuestionaron el costo de la energía
Los candidatos a legisladores nacionales por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel y Adán Bahl, mantuvieron un encuentro con autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, encabezadas por su presidente Nahuel Otero. También participó el diputado provincial Juan José Bahillo.
Durante la reunión, se analizaron la situación actual del sector energético y las problemáticas derivadas de la caída del consumo y el aumento de costos. Otero presentó los servicios que brinda la cooperativa, los proyectos de expansión en tendidos eléctricos, conectividad y contenidos audiovisuales, y mencionó la posibilidad de avanzar con un parque fotovoltaico.
En relación a este último punto, Bahl recordó la experiencia de Paraná, donde durante su gestión como intendente se construyó un parque fotovoltaico en el parque industrial con financiamiento municipal.
Por otra parte, Otero describió el difícil contexto que atraviesa el parque industrial de Gualeguaychú:
“Tenemos instalados 30 megas de los cuales a finales de 2023 llegamos a un pico de consumo de 23 megas, y hoy estamos en 17 o 18. El movimiento cooperativo atraviesa un momento complicado”.
Michel, en tanto, remarcó “la incongruencia de los costos que pagan la cooperativa, Enersa y los usuarios en relación con lo que se abona a Salto Grande por la generación”. Además, señaló que la industria entrerriana resulta inviable con el nivel actual de tarifas, sumado a la falta de competitividad por impuestos, tipo de cambio, problemas logísticos y el costo de la energía.
También cuestionó que “Enersa obtuvo en 2024 una utilidad de 60 mil millones de pesos y pagó impuesto a las ganancias por 20 mil millones, gracias a la tarifa elevada, sin devolución a las cooperativas”.
Finalmente, Bahl subrayó:
“La energía debe ser un motor de competitividad y desarrollo, no una carga que frene la producción y el trabajo. Desde el Congreso vamos a acompañar a las cooperativas, llevar estas demandas y defender los intereses de la provincia”.