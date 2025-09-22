Michel y Bahl recorrieron la terminal portuaria de Dreyfus en Santa Elena y plantearon desafíos logísticos
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Andrés Sabella, visitaron la nueva terminal portuaria de Louis Dreyfus Company (LDC) en la ciudad de Santa Elena, donde dialogaron con representantes de la firma sobre las necesidades y desafíos en materia logística.
El responsable institucional de la empresa, Luis Zubizarreta, detalló: “Recibimos camiones, cargamos barcazas, y el rol que estamos tratando de cumplir es generar economías logísticas que le permitan al productor tener un mejor precio”.
El directivo aseguró que la empresa apuesta al desarrollo del sector: “Tenemos mucha expectativa. La agroindustria y la producción agropecuaria para la Argentina es uno de los sectores en donde hay enorme potencial de seguir creciendo, y la empresa viene apostando con estas inversiones a ir desarrollando actividades y generando empleo de calidad”.
Además, destacó que “tenemos un capital humano fenomenal y productores super eficientes; creo que hay que ser muy optimistas”.
Propuestas de los candidatos entrerrianos
Por su parte, Guillermo Michel subrayó la necesidad de mejorar la competitividad a través de la logística: “Tenemos que trabajar en Entre Ríos para adecuar la ley y que se pueda trasladar en barcazas argentinas el grano que producen nuestros productores”.
En ese sentido, explicó que “hoy el costo de logística para transportar en camiones es de 35 dólares la tonelada y con las barcazas se abarata más de la mitad”, y afirmó que impulsarán una ley que habilite el transporte en barcazas de la producción entrerriana.
El exintendente de Paraná, Adán Bahl, también valoró la inversión de la empresa y remarcó que es clave “darle más rentabilidad a nuestros productores”.
Asimismo, sostuvo que “se necesita más inversión y acompañamiento, más armadores para que existan barcazas de bandera argentina, que generan puestos de trabajo y competitividad con respecto a otros países”, destacando el beneficio ambiental de reducir el uso de camiones.
Finalmente, señaló que se llevaron de la reunión “el compromiso de trabajar sobre eso y una serie de inquietudes que nos han dejado las autoridades”.