Michel y Bahl reclaman que el acuerdo Unión Europea–Mercosur proteja al biodiésel entrerriano
Los legisladores nacionales por el peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, advirtieron sobre la necesidad de que la eventual ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur contemple la defensa de la agroindustria nacional, en particular del sector del biodiésel en Entre Ríos.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional Michel sostuvo que “la ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”.
En la misma línea, el senador Bahl remarcó que “la industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE, definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental, funciona como una barrera para-arancelaria y una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”.
Ambos dirigentes señalaron que la Unión Europea es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel argentino, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros destinos internacionales.
En ese sentido, advirtieron que perder ese mercado “llevaría al cierre de plantas industriales y pérdida de puestos de trabajo”, con impacto directo en las plantas ubicadas en el centro de Entre Ríos, particularmente en Nogoyá.
Finalmente, plantearon que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.