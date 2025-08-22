Michel y Bahl encabezaron un acto del peronismo en Gualeguaychú junto a Piaggio
Los candidatos a legisladores nacionales Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú en la sede del Partido Justicialista, acompañados por la militancia local y referentes provinciales. Estuvieron presentes las candidatas a diputadas Marianela Marclay, Fabiana Leiva y Belén Biré, además de los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray.
Del acto participaron también el presidente del PJ local, Gustavo Vela, e intendentes del departamento.
Michel sostuvo que “estamos prendiendo la llama del peronismo para reconstruir nuestra fuerza, volver a generar esperanza en el pueblo y recuperar la ciudad, la provincia y la nación”. En ese sentido, advirtió: “En octubre se define el presente y el futuro de la Argentina y de Entre Ríos, porque lo que está en juego es el modelo de país y provincia que propone La Libertad Avanza, por un lado, y por el otro, el que proponemos desde el peronismo, que prioriza la producción, el trabajo, la educación y la salud pública de calidad”.
Además, remarcó: “Mientras ellos quieren llevarnos a un país para pocos, nosotros convocamos a la unidad del campo nacional y popular para frenar este ajuste del gobierno nacional, respaldado por Frigerio, que genera exclusión social y favorece a una minoría”.
Por su parte, Bahl expresó que “estas elecciones son fundamentales porque hay que resistir a Milei, pero resistir no es solo aguantar, sino también oponerse, pararse y decir las cosas que están mal”. Y agregó: “Es clave contar con legisladores que no sean levantamanos de Milei, sino que defiendan a Entre Ríos”.
Asimismo, afirmó que “la grandeza de un gobierno no se mide por los que más tienen, sino por cómo trata a los que menos tienen”.
En tanto, Marclay aseguró: “Sabemos que los peronistas somos lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia, porque solo el peronismo es capaz de construir un Estado de bienestar y de nivelar el punto de partida”.
En la misma línea, subrayó que “el peronismo es una herramienta viva que nos convoca a estar unidos y organizados. Porque con la fuerza de la militancia vamos a volver, para levantar una Entre Ríos para todos los entrerrianos”.
Finalmente, Biré señaló: “Integro esta propuesta electoral como militante, pero sobre todo como una trabajadora más que vive el ajuste y el recorte de este gobierno, que ataca brutalmente a la clase media, a nuestros jubilados y a las personas con discapacidad”.
Y concluyó: “Estoy convencida de que es el peronismo la alternativa que puede devolverle al pueblo las oportunidades de crecimiento y desarrollo. No podemos permitir que los números cierren con la gente afuera”.