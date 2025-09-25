Michel y Bahl dialogaron con el sector arrocero en San Salvador
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, Adán Bahl y Andrés Sabella, visitaron la ciudad de San Salvador, donde mantuvieron reuniones con comerciantes, representantes de la Comisión de la industria arrocera y de la Asociación de Plantadores de Arroz, para abordar la compleja situación que atraviesa el sector.
El presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, Enrique García, valoró la instancia de diálogo: “Es muy importante que nos visiten porque son los caminos que tenemos para plantear la situación del sector arrocero provincial y poder encontrar soluciones en conjunto”.
García advirtió que “el sector está muy complicado, con números en rojo; hemos sufrido una baja internacional del precio del arroz en la materia prima y situaciones de quebranto en productores”, y anticipó que en la campaña actual “vamos a ver una caída importante del arroz en la provincia”.
En esa línea, explicó que “el productor arrocero piensa en un ciclo anual, no como otros cultivos que son semestrales. Las decisiones se toman en marzo-abril para cosechar en marzo-abril del año siguiente. Cuando un productor deja la actividad no la retoma porque los equipos y la mano de obra son específicos”.
Reclamos de comerciantes e industriales
Por su parte, Ezequiel Decombard, presidente del Centro Económico de San Salvador, remarcó que “el nivel de actividad bajo impacta a todo el comercio” y subrayó que “la unión es muy importante en tiempos difíciles para conseguir beneficios para el sector”.
Asimismo, destacó la importancia del encuentro: “Lo más importante es establecer un nexo, un canal de diálogo con los candidatos a legisladores nacionales para elevar las necesidades de nuestra entidad. Celebramos la posibilidad de tener este espacio para aceitar el diálogo y tener un lenguaje en común”.
Postura de los candidatos
En el marco de la reunión, Michel se refirió a la falta de políticas activas que protejan a los productores: “No hay dólar arroz. El modelo económico actual sólo beneficia a sectores financieros”. Y sostuvo: “Es urgente revertir esta situación y generar condiciones favorables para quienes producen”.
En tanto, Bahl enfatizó: “Es fundamental escuchar a los que sostienen la producción y el trabajo en nuestra provincia. Vamos a defender siempre al sector productivo porque sin producción, no hay empleo y sin empleo no hay futuro para Entre Ríos”.