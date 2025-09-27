Michel visitó la empresa Entrenuts en Colón y valoró su aporte a más de 80 familias
El candidato a diputado nacional de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, recorrió la planta de la empresa Entrenuts en la ciudad de Colón, acompañado por el intendente de San José, Gustavo Bastián. Allí fueron recibidos por el gerente general de la firma, Emanuel Fellay.
Fellay comentó: “Estuvimos charlando con Guillermo contándole cómo venimos creciendo, los desarrollos futuros y todos los objetivos que tenemos por delante”. También explicó que durante el encuentro analizaron las necesidades de las pymes a nivel nacional y las medidas necesarias para que surjan más empresas de este tipo que impulsen el empleo genuino en la provincia.
Por su parte, Michel destacó el crecimiento de la compañía, que vende en el mercado local y exporta a nivel internacional, y subrayó: “Sus dueños son emprendedores jóvenes que le dan trabajo a más de 80 familias en Colón”. En esa línea, afirmó: “Es el camino por donde tiene que ir Entre Ríos: producción y generación de empleo”.
A su turno, el intendente Bastián valoró la importancia de Entrenuts para la región: “Es un orgullo que en nuestra zona este tipo de emprendimiento se estén llevando adelante”, aseguró, y remarcó su rol en el desarrollo productivo de la ciudad y del departamento.