Michel: “La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo la producción entrerriana”
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó con dureza la política de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, al advertir que está afectando gravemente la producción entrerriana, reduciendo la competitividad de los productores locales y poniendo en riesgo miles de empleos. “Necesitamos una economía sensata”, remarcó.
Michel señaló que “la combinación de un dólar barato durante gran parte del año y la desregulación de las importaciones abrió una brecha que golpea a las cadenas productivas más intensivas en empleo”.
Para fundamentar su planteo, citó datos del INDEC (julio 2025 vs 2023), donde se observa un fuerte crecimiento de las importaciones: cítricos +220% —con limones +1718%, arándanos +119% y naranjas +44%—; y carnes +183%, con avícola +440%, bovina +228% y porcina +144%. “Ese caudal de productos ingresa directo a competir con el trabajo entrerriano”, puntualizó.
“Nadie plantea volver a una economía cerrada —aclaró—, pero no puede ser que nuestros productores deban competir con pollo y bondiola de cerdo de Brasil, naranjas de Egipto, fideos de Albania o leche de Uruguay. Es una medida irracional, porque ni siquiera logró bajar los precios”, subrayó.
Además, Michel cuestionó que el proyecto de Presupuesto 2026 “repite metas macroeconómicas sin herramientas concretas para amortiguar estos shocks sectoriales”. Y advirtió: “Si se aprueba sin cambios, consolidará un modelo que desconecta el crecimiento del empleo en provincias productivas como la nuestra”.
El dirigente ejemplificó el impacto local al mencionar que “las 13 mil toneladas de pechuga de pollo importadas desde Brasil” afectan no solo a la industria avícola, sino también a otros rubros asociados: “Una pyme de Larroque que fabrica bolsas plásticas para el sector avícola redujo 15% sus ventas, porque muchos clientes ahora compran directamente el producto importado”.
“Es imposible producir en la provincia bajo estas condiciones”, advirtió Michel. “A la apertura indiscriminada de importaciones se suma el alto costo energético que enfrenta Entre Ríos. El presidente y el gobernador Rogelio Frigerio deben reflexionar: están fundiendo la provincia, las pymes y a los productores agropecuarios”, concluyó.