Michel interpeló a Fregonese por la baja de financiamiento en educación del presupuesto 2026
El candidato a diputado nacional de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, convocó a la titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Fregonese, a debatir “en un marco de cordialidad y respeto las variables vinculadas a la educación en el presupuesto 2026”, a través de una publicación en la red social.
Estimada @aliciafregonese:— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) September 22, 2025
Teniendo en cuenta su rol de Presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos y, fundamentalmente, que es candidata a diputada nacional por la Alianza LLA, sería oportuno que en un marco de cordialidad y respeto podamos debatir las variables… pic.twitter.com/3NbhTFbFjX
Michel planteó conocer la opinión de Fregonese, quien también es candidata a diputada nacional por la alianza LLA, respecto del artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que deroga, a partir del ejercicio fiscal 2026, las siguientes disposiciones legales:
a) El artículo 9º de la Ley Nº 26.206, que garantiza el seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación nacional. Michel advirtió que, de avanzar esta derogación, se produciría aproximadamente un desfinanciamiento de $43.000 millones, destinados a acciones socioeducativas, comedores escolares, terminalidad de estudios de adultos, plan de alfabetización y formación de docentes en Entre Ríos.
b) Los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que eliminaría el “piso mínimo” de financiamiento destinado a la función ciencia y técnica.
c) El artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, que implicaría la pérdida aproximada de $34.000 millones para la formación de más de 36 mil estudiantes entrerrianos.
Finalmente, Michel puso a disposición el equipo de educación de Fuerza Entre Ríos, encabezado por el Rector de la UNER, Andrés Sabella, quien también es candidato a diputado en la lista, para enriquecer el debate vinculado a la educación en Entre Ríos.