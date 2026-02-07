Michel: “El acuerdo con EEUU no otorga acceso preferencial ni al pollo ni al cítrico dulce entrerriano”
El diputado nacional Guillermo Michel advirtió sobre la ausencia de beneficios directos para la producción entrerriana en el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, que fue valorado públicamente por el gobernador Rogelio Frigerio.
“No hay cupos, desgravación arancelaria ni trato diferencial para la carne aviar; y los cítricos dulces ni siquiera figuran”, señaló el legislador.
Michel sostuvo que “siempre es positivo avanzar en integración comercial, cuando esa integración es efectivamente beneficiosa para ambas partes”, pero remarcó la necesidad de “analizar con rigor el contenido real de los acuerdos y no improvisar diagnósticos”.
En ese sentido, afirmó que “el acuerdo con EE.UU. no otorga acceso preferencial al pollo argentino (ni al de Entre Ríos)” y detalló que “no hay cupos, no hay desgravación arancelaria ni trato diferencial para la carne aviar en el mercado estadounidense”.
Por el contrario, indicó que sí se habilita explícitamente el ingreso de carne aviar y productos avícolas de Estados Unidos a la Argentina en el plazo de un año, al reconocer al FSIS del USDA como autoridad sanitaria y aceptar sus certificados como prueba suficiente.
“Tampoco se observan beneficios concretos para el sector lácteo”, agregó, y subrayó un punto que consideró clave para la provincia: “los cítricos dulces, para los cuales el mercado estadounidense podría ser estratégico, ni siquiera figuran en el acuerdo”.
Finalmente, Michel expresó que “antes de opinar superficialmente, hay que ser responsable, estudiar los acuerdos y medir impactos sectoriales y territoriales” y concluyó que “sin beneficios concretos para la provincia, hablar de ‘grandes oportunidades’ es más una expresión de deseo que realidad”.