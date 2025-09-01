Maran Suites & Towers

Michel, Bahl y Marclay recorrieron la asociación Lucecitas de Gualeguay dedicada a la atención de personas con discapacidad

Redacción | 01/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Los candidatos a legisladores nacionales Guillermo Michel, Adán Bahl, Marianela Marclay y Fabiana Leiva visitaron la asociación Lucecitas para conocer la situación de la institución ante la falta de financiamiento nacional y provincial.

Mario Amado, presidente de la asociación, destacó los problemas económicos: “El centro de día no tiene financiamiento estatal y necesitamos soluciones para pagar a los profesionales y técnicos. Nos preocupa el nomenclador atrasado y las demoras en las obras sociales”.

María Eugenia Terraza, directora de la escuela, subrayó la dificultad económica de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y valoró el interés de los candidatos políticos, lo que genera esperanza en la comunidad.

Los candidatos resaltaron la solidaridad y labor de la institución, así como su compromiso de apoyar políticas públicas y fortalecer el trabajo con personas con discapacidad y sus familias.

