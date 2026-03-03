Michel afirmó que Entre Ríos perdió más de $45 mil millones de coparticipación y cuestionó a Frigerio
El diputado nacional Guillermo Michel advirtió que Entre Ríos perdió 45.337 millones de pesos en coparticipación durante el primer bimestre del año y cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio, a quien acusó de no defender los intereses de la provincia frente al Gobierno nacional.
A través de una publicación en su canal de la red social X, el legislador dio cuenta de que las provincias perdieron cerca de $1 billón en enero y febrero de 2026 en materia de coparticipación federal.
Coparticipación: las provincias perdieron $1 billón en el primer bimestre del año pic.twitter.com/5eJmXnYFEP— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) March 3, 2026
En un informe, Michel consignó que en el primer bimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $34,6 billones, de los cuales solo el 32% fue coparticipado a las provincias, lo que totalizó $11,2 billones.
Asimismo, explicó que “respecto a los impuestos coparticipables a las provincias, una de las principales causas de esta baja de recaudación es el impacto en la baja de la actividad económica (IVA local) y en la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto (IVA Aduana)”.
En ese marco, señaló: “la caída de la recaudación en términos reales de 7,6% en enero y 9,7% en febrero implicó una baja de los recursos coparticipados de $964.619 millones ($1 billón)”.
“En el caso de Entre Ríos la pérdida alcanzó los 45.337 millones de pesos”, puntualizó Michel.
Finalmente, el diputado cuestionó la postura del gobierno provincial frente a la política económica nacional. “Lo más preocupante es que tenemos un gobierno provincial que apoya las políticas económicas que llevan a esta situación; y en lugar de defender los intereses de la provincia y reclamar los recursos que le corresponden, opta por cubrir el déficit con endeudamiento”, expresó.