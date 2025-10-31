Michel advirtió que el Presupuesto 2026 eleva la presión tributaria y posterga la reforma impositiva
El diputado electo por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó al Gobierno nacional al analizar los datos del Presupuesto 2026, donde se proyecta un aumento de la recaudación del 21,7%, lo que representa un crecimiento de 0,47 puntos porcentuales del PBI. Según el dirigente, el proyecto incrementa la presión tributaria y retrasa la reforma fiscal que el Ejecutivo había prometido.
“Se proyecta un incremento de la presión tributaria del 21,30% del PIB en este año a 21,77% en el año 2026”, señaló Michel.
El legislador entrerriano sostuvo que de la estimación de recursos tributarios del Presupuesto 2026 se desprenden tres conclusiones claras:
- “No es real que el Gobierno propone una baja de impuestos”.
- “El único impuesto que disminuye en 2026 es Bienes Personales”.
- “No hay ninguna reforma impositiva prevista para el ejercicio 2026”.
Michel remarcó que el único tributo que se reduce es el de Bienes Personales, y aclaró que esta baja “no es resultado de una política general”, sino del beneficio que la Ley Bases y el paquete fiscal otorgaron a 16.303 contribuyentes, quienes concentran el 80% de los bienes en el exterior de los argentinos.
“La reforma tributaria que impulsa el Gobierno se va a demorar más de un año y recién comenzaría a regir en el ejercicio fiscal 2027”, advirtió Michel.
El presupuesto para el próximo año muestra que el gobierno aumenta la presión fiscal y que está postergando la reforma tributaria al 2027.— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) October 30, 2025
El presupuesto proyecta que la recaudación en el año 2026 aumentará un 21,7%, creciendo 0,47 p.p. del PIB. Asimismo, se proyecta un…
Análisis del aumento de la presión tributaria
Basado en la Estimación de los recursos tributarios, el dirigente detalló cómo se distribuye el aumento de la recaudación:
- IVA: crecería 19%, impulsado por el aumento del consumo en términos nominales.
- Impuesto a las Ganancias: subiría 24,9%, debido al crecimiento de la actividad, el tipo de cambio, las remuneraciones y las importaciones.
- Impuestos Internos Coparticipados: aumentarían 13,8%, por mayores precios y volúmenes de ventas.
- Bienes Personales: disminuiría 13,4%, por la baja de la alícuota más alta (del 1,25% al 1%) y la adhesión al Régimen Especial (REIBP).
- Impuesto a los Combustibles: subiría 71,6%, principalmente por las actualizaciones de las sumas fijas que determinan el tributo.
- Derechos de Exportación: aumentarían 22,8%, vinculados al crecimiento de las exportaciones.
- Derechos de Importación y Tasa de Estadística: crecerían 29,9%, por el alza de las importaciones y del tipo de cambio nominal.
- Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios: aumentaría 21,7%, en línea con el crecimiento del nivel de actividad.
- Aportes y contribuciones a la Seguridad Social: subirían 18,6%, impulsados por el aumento de los salarios nominales y del empleo registrado.
El legislador concluyó que el Presupuesto 2026 refuerza la carga fiscal sobre la economía, contradiciendo el discurso oficial de una baja impositiva y dejando en evidencia que la verdadera reforma tributaria se pospone hasta 2027.