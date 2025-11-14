Michel advirtió: “La eliminación del monotributo es un pedido del FMI”
El diputado nacional electo Guillermo Michel advirtió que detrás de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una eventual eliminación del monotributo, existe un trasfondo impositivo vinculado a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
La eliminación del monotributo que quiere el FMI perjudica de manera directa a 4,6 millones de pequeños contribuyentes https://t.co/utJo1D9ozP pic.twitter.com/p0VpgUP3ja— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) November 14, 2025
Michel, especialista en derecho tributario y exdirector de Aduanas, señaló que el planteo “no surge de una necesidad tributaria local”, sino de un pedido directo del organismo internacional. “Está en la página 16 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino de eliminar el monotributo”, afirmó. Y agregó: “El FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo porque busca llevar a los contribuyentes al régimen general para recaudar más”.
El diputado socialista Esteban Paulón también se sumó a las críticas y advirtió que “la eliminación del monotributo sólo alentará la informalidad laboral y arrojará a millones de trabajadores fuera de la cobertura de obras sociales”. Para el legislador, “parece que el objetivo de las ‘reformas laborales’ no es la formalización, sino la precarización”.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni pidió no dar por ciertas versiones sin anuncios oficiales. “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, no digan cosas que no son”, afirmó en Casa Rosada.