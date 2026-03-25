“Mi apoyo, intacto”: ahora apareció en escena el respaldo de Karina Milei a Manuel Adorni
Luego de varios días de silencio oficial, a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, le alcanzaron dos oraciones y una foto para dejar en claro que sigue el respaldo a Manuel Adorni, luego de varios informes y hasta denuncias judiciales contra el jefe de Gabinete, “salpicando” -obviamente- al Gobierno nacional.
Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1
— Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026
“Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, expresó “El Jefe” a través de su cuenta de X. El mensaje fue acompañado por una fotografía junto al vocero, una imagen tomada en los pasillos de la Casa Rosada.
Este nuevo gesto de Karina Milei, que aparece luego de la conferencia de prensa del ex vocero presidencial, intenta cerrar filas en una semana en la cual la oposición y el periodismo continúan indagando sobre el patrimonio de Adorni quien se encargó de negar acusaciones y desmintió versiones en su primera conferencia tras el conocimiento de los viajes con su esposa a Estados Unidos y Uruguay, como de otra denuncia por patrimonio no declarado formalmente.