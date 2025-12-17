Maran Suites & Towers

Messi ya está en la Argentina

Redacción | 17/12/2025 | Deportes | No hay comentarios

Lionel Messi arribó este miércoles por la mañana al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, donde se montó un importante operativo de seguridad al conocerse que allí aterrizaría debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Rosario, que permanece inactivo desde septiembre por obras de infraestructura y mejoras operativas. 

Como sucede cada fin de año, la presencia de Messi volvió a generar un fuerte impacto social. Varias personas se congregaron en el aeropuerto con banderas, camisetas de la selección argentina y celulares en mano, con la expectativa de ver, aunque sea a la distancia, al ídolo rosarino.

Ante la convocatoria, las autoridades desplegaron un operativo especial con fuerzas provinciales y personal aeroportuario para garantizar un arribo ordenado y preservar la seguridad del jugador, su familia y los fanáticos que se acercaron al predio.

Durante su estadía en el país, en el barrio privado Kentucky, en Funes, el mejor jugador del planeta pasará las Fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a su familia, en una dinámica que se repite desde hace años y que convierte a la ciudad en escenario habitual de su descanso. Además, esta vez, tiene previsto asistir al casamiento de su hermana María Sol.

El astro argentino llegó al país tras una temporada exigente con Inter Miami y la selección nacional. Su regreso a Estados Unidos se proyecta para la segunda semana de enero, en función del inicio de la pretemporada del club estadounidense y de una agenda internacional cargada, que incluye la Finalissima ante España y el próximo Mundial de confirmar su participación en el equipo de Lionel Scaloni.

