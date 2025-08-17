Messi reapareció con gol y asistencia en la victoria de Inter Miami ante Los Angeles Galaxy
Inter Miami venció 3-1 a Los Angeles Galaxy en el Chase Center de Fort Lauderdale, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS). El equipo dirigido por Javier Mascherano contó con el esperado regreso de Lionel Messi, quien se recuperó de una lesión muscular y fue decisivo: anotó un tanto y dio una asistencia de lujo. Además, Rodrigo De Paul sumó minutos en el segundo tiempo.
El primer gol de Las Garzas llegó antes del descanso con una definición de Jordi Alba, tras una gran habilitación de Sergio Busquets. Ya en el complemento, Mascherano movió el banco y mandó a la cancha a Messi y De Paul.
El conjunto angelino logró empatar gracias a una gran acción individual de Joseph Paintsil, pero la reacción del local no tardó en llegar. Messi marcó el 2-1 con una jugada típica de su repertorio: recibió en la frontal del área, dejó rivales en el camino y definió con precisión. Minutos más tarde, el rosarino volvió a brillar con una asistencia de taco para que Luis Suárez decretara el 3-1 definitivo.
Con esta victoria, Inter Miami alcanzó los 45 puntos y se ubicó cuarto en la Conferencia Este, a seis del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos. En tanto, Los Angeles Galaxy siguen últimos en la tabla del Oeste con apenas 16 unidades.
En lo que viene, Las Garzas enfrentarán a Tigres de México el miércoles 20 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup, mientras que el sábado 23 visitarán a DC United por la MLS. Por su parte, LA Galaxy chocará con Pachuca en el certamen internacional.