Messi despidió a Busquets: “Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi”
El anuncio del retiro de Sergio Busquets del fútbol profesional desató una avalancha de mensajes de reconocimiento, pero el más emotivo llegó de parte de Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para destacar la relación que los unió dentro y fuera de la cancha.
El astro argentino compartió una foto junto a su excompañero en el Barcelona y comentó la publicación en la que el mediocampista español comunicó su decisión: “Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. Y todavía nos queda un poquito más”.
Además de Messi, otras figuras como Leandro Paredes y Ander Herrera expresaron su admiración. “Gracias por tanto fútbol, fenómeno”, escribió el mediocampista de Boca Juniors, mientras que el español agregó: “¡Qué jugador!”. También Antonela Roccuzzo dejó unas palabras para Busquets y su pareja, Elena Galera: “Lo mejor para ustedes siempre”.
La conexión entre Messi y Busquets comenzó en los años de formación en La Masía. El argentino se incorporó en 2001 y el español en 2005, pero fue en 2008, con el debut de Busquets en el primer equipo, cuando nació una sociedad futbolística histórica. Pep Guardiola llegó a revelar que, tras verlo entrenar, Messi le dijo: “Este es bueno”.
Entre 2008 y 2021, ambos conquistaron 30 títulos con el Barcelona, incluido el sextete de 2009, y se consolidaron como pilares de la época más gloriosa del club. Más allá del campo, sus familias también forjaron un lazo de amistad que se mantiene hasta hoy.
En 2023, el destino los volvió a reunir en el Inter Miami, junto a otros excompañeros como Jordi Alba y Luis Suárez, recreando parte del vestuario que marcó una era en el conjunto blaugrana.
El legado de Busquets se construyó principalmente en el FC Barcelona, donde levantó nueve Ligas y tres Champions League. Su estilo redefinió el rol del mediocentro defensivo y lo convirtió en pieza clave para Guardiola. A nivel internacional, fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y disputó casi 150 partidos con la selección española.
En su mensaje de despedida, Busquets reflexionó: “Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me regaló vivencias únicas junto a los mejores compañeros de viaje”.
Con más de 800 partidos y 36 títulos, Busquets deja una huella imborrable en el fútbol mundial.