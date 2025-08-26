Messi deshoja la margarita: Inter Miami lo necesita para la Leagues Cup, pero la albiceleste tira…
“¿Arriesgar o no arriesgar?”, esa es la duda que sobrevuela por la cabeza de ese animal competitivo que es Lionel Messi, quien a sus 38 años de edad no quiere perderse ningún partido, ya sea de Inter Miami o de la selección argentina, pero el punto neurálgico -hoy- es que en las últimas semanas viene conviviendo con una molestia muscular que lo obligó a ausentarse en el team de Mascherano. La pregunta está planteada y es momento de tomar decisiones.
El calendario entró en una etapa decisiva, en la previa de una nueva ventana por fecha FIFA. El Inter Miami se encuentra en buena posición en la Conferencia Este de la liga local, la famosa MLS donde primero se participa en una fase regular, que clasifica a la etapa más competitiva, los playoffs que arrancan en octubre.
Este mes, sin embargo, los dirigidos por Javier Mascherano disputaron la Leagues Cup, un torneo internacional con equipos mexicanos, y este miércoles jugarán semifinales a partido único ante Orlando City, ¿con el regreso de Messi? En caso de ganar, la final será el domingo próximo ante el vencedor del choque entre LA Galaxy y Seattle Sounders FC, todos supervivientes estadounidenses.
El problema aquí es que en paralelo a estas obligaciones en tierra yanqui, a Messi lo esperan en Argentina para que se sume a la selección, que debe afrontar la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando reciba a Venezuela el jueves 4 de septiembre y visite a Ecuador, el martes 9.
Es cierto que la Scaloneta ya está metida desde hace rato en el Mundial 2026 y se podría decir que juega por nada, pero contra la Vinotinto será el último encuentro oficial como local al menos hasta la Copa del Mundo, y sobrevuela que podría significar una especie de despedida para el rosarino que será leyenda. ¿Se cuida allá para no faltar acá? En estas horas se ponen a la venta las primeras entradas y se espera un estadio lleno, a la altura de una cita que, en caso de que viaje el 10, promete ser histórica.
El 10 sufrió una lesión en la pierna derecha el 2 de agosto en el encuentro de la Leagues Cup contra Necaxa, y desde entonces se perdió cuatro partidos. En el medio tuvo un regreso fugaz, el pasado 17 de agosto, ante LA Galaxy, cuando convirtió un gol y dio una asistencia pero esa noche sufrió una ligera recaída que desde entonces lo mantuvo alejado de la competición.
“¿Arriesgar o no arriesgar?”, la duda se resolverá recién este miércoles por la noche, cuando Inter Miami reciba a Orlando City en Fort Lauderdale, desde las 21.30 horas.