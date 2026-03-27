Messi demanda a vendedores que comercializan en plataformas productos falsificados de su marca
Lionel Messi presentó una demanda en Estados Unidos contra vendedores online —en su mayoría radicados en China— por la comercialización de productos falsificados con su marca en plataformas de e-commerce.
La denuncia no está dirigida a esas plataformas, sino a los vendedores individuales que operan a través de ellas. El expediente quedó asignado al juez Edgar Ramos.
Según la presentación ante un tribunal de Nueva York, la acción busca combatir a “falsificadores online que se aprovechan de la reputación y el prestigio” del futbolista para vender merchandising (ropa deportiva, calzado, accesorios, bolsos, y otros artículos) con el logo de Messi sin autorización.
La marca del capitán de la selección argentina fue registrada en Estados Unidos en 2016.
El documento, presentado por los abogados Matthew Lane Schwartz y Christopher Tom del estudio Boies Schiller Flexner LLP, sostiene que Messi es titular de todos los derechos sobre su marca, y que su sociedad LGMG actúa como licenciataria exclusiva.
La demanda apunta contra individuos y empresas que ofrecen productos vinculados a su nombre y logo sin permiso, afectando el valor comercial de la marca.
Además, la presentación judicial señala que los demandados operan desde el exterior, pero comercializan activamente en Estados Unidos, lo que habilita la intervención de la Justicia de ese país.
El objetivo es frenar la venta de productos falsificados, proteger la propiedad intelectual del capitán argentino y avanzar contra un circuito global de comercialización ilegal que creció al calor de las plataformas digitales.
Solo en patrocinios, Messi genera unos US$70 millones anuales, con acuerdos con marcas como Adidas, Apple y Pepsi, mientras que su holding empresarial supera los 100 millones de euros de facturación. El negocio se completa con su línea de indumentaria y licencias globales, en un ecosistema que convierte a Messi en uno de los deportistas más rentables y comercialmente influyentes del mundo.
En ese contexto, la protección de la marca se vuelve central. La proliferación de productos falsificados no solo implica una pérdida económica directa, sino también un riesgo reputacional, al asociar su nombre con artículos de menor calidad. Por eso, la demanda apunta no solo a frenar ventas ilegales, sino también a preservar el valor de uno de los activos más fuertes del negocio deportivo mundial.