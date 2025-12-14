Messi continúa de gira por India: cálido encuentro con Sachin Tendulkar, el “Dios del criquet”
Lionel Messi sigue de gira. Este domingo, en la tercera parada del GOAT Tour por la India, estuvo en Bombay para llenar otro estadio y seguir recolectando ovaciones. Tuvo un valor agregado el paso junto a sus laderos Rodrigo De Paul y Luis Suárez, porque incluyó un cruce con dos leyendas locales: el ex futbolista Sunil Chhetri y el “Dios del criquet” Sachin Tendulkar, que le mostró su propia estatua erigida en el estadio Wankhede, un templo del deporte que es la máxima pasión del gigante de Asia.
Mucho más descansado y relajado después de las frenéticas primeras 24 horas que vivió el sábado, y lejos de los desbordes y disturbios ocurridos en Calcuta, Messi también tuvo tiempo para la diversión: se animó a patear un penal e inventó un “juego” con De Paul y Suárez para intentar lanzar pelotas a los palcos más pequeños y altos de la cancha. El primero en conseguirlo fue el uruguayo, pero con su gen competitivo a flor de piel, el rosarino campeón del mundo pidió inmediatamente un balón y también lo logró.
La recorrida por el campo de juego, donde se instalaron dos canchas para presenciar unos partidos entre estrellas locales que amenizaron la espera del desembarco de Messi, incluyó también algunos “locos” con niñas y niños que cumplieron un sueño inigualable. Ahí se lo vio más activo a De Paul, que animaba a los pequeños futbolistas como si se tratara de una verdadera entrada en calor en el Inter Miami, con el que hace una semana fue campeón de la MLS por primera vez en su historia. Incluso, el “Motorcito” le tiró un caño a uno de los chicos, el cual celebró junto a Suárez y Messi.
الملك ميسي يلعب مع الأطفال ❤️ pic.twitter.com/sIgg1lQLIr
— Messi World (@M10GOAT) December 14, 2025
Entre los vitoreos hubo una mención especial para el “Visca Barca”. De hecho, entre una mayoría de camisetas de la selección argentina en el segundo puesto estaban las del conjunto culé. En menor medida se pudo ver en las tribunas casacas del PSG y el Inter Miami, los otros dos clubes en los que Messi jugó en su carrera profesional.
Existió en varios pasajes además el grito de “free kick”. Claro, los fanáticos no se conformaron con verlo convertir aquel penal, sino que querían también un tiro libre de Messi. Pero eso no llegó.
Tuvo una parte más protocolar también la visita a Bombay, penúltima parada del GOAT Tour que finalizará este lunes en la capital Nueva Delhi. Obvio que incluyó un costado político cuando el ministro principal de la región de Maharashtra, Devendra Fadnavis, invitó a Messi a apretar un botón que le dio vida a la ambiciosa iniciativa deportiva estatal el “Proyecto Mahadeva”.
Tiene como objetivo identificar, nutrir y capacitar a jóvenes talentos del fútbol -menores de 13 años- en Maharashtra, con una visión a largo plazo de fortalecer la presencia de la India en el escenario del fútbol mundial. Los elegidos fueron los que estaban en los “locos” junto a la “Pulga”, De Paul y Suárez.
Kicking off Project Mahadeva with Lionel Messi today!#LionelMessi #MessiInMaharashtra #MessiIndiaTour pic.twitter.com/5gnGeGLgAO
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 14, 2025
Uno de los momentos de mayor ovación en el estadio Wankhede, construido en 1974/75 y que es un templo para el criquet, el deporte más popular de la India. En ese sitio, el gigante asiático se consagró campeón del mundo en 2011 por segunda vez en su historia (antes lo había logrado en 1983). Y la figura de aquel equipo fue Sachin Tendulkar, quien apareció sobre el escenario para hacer un cruce de GOAT’s con Messi.
El rosarino, de 38 años, lo saludó y hasta intercambió unas palabras, traductora mediante, con la leyenda del criquet indio, quien le regaló una camiseta suya de la selección de ese deporte. ¿La particularidad? Tendulkar también usaba el número 10. La Pulga le devolvió el gesto con una pelota “Trionda”, la que se utilizará en el próximo Mundial de fútbol. Ambos comparten ser los poseedores de sinfín de récords en su respectivo deporte.
MESSI & TENDULKAR pic.twitter.com/bF8lcCTojS
— Messi World (@M10GOAT) December 14, 2025
Duró una hora la presencia de Messi en Bombay, la más extensa de las tres que tuvo hasta el momento. Y hubo otro cruce con una leyenda deportiva de la India, esta vez de su mismo deporte. Fue Sunil Chhetri, de quien había trascendido que no había querido reunirse con Messi en Calcuta, presuntamente por no estar de acuerdo con que el Estado destine dinero a un evento privado de este tipo en vez de a otras prioridades.
الأسطورة ميسي & سونيل pic.twitter.com/HViOpvWe37
— Messi World (@M10GOAT) December 14, 2025
El ex futbolista, máximo goleador de la historia de la selección de India con 95 tantos en 157 partidos -el cuarto a nivel mundial detrás de Cristiano Ronaldo, el propio Messi y Ali Daehi a nivel países-, tuvo dos contactos con la Pulga y, en el segundo, se llevó la camiseta de la Argentina entregada de manos del rosarino.
Para el cierre también hubo foto con estrellas de Bollywood como Ajay Devgn y Tiger Shroff, que fue también incluido en el Proyecto Mahadeva. Mientas siguen las repercusiones por el escándalo en Calcuta, Messi, De Paul y Suárez se preparan para su última parada: Nueva Delhi.