Messi cerró el año con gol y la Argentina venció 2-0 a Angola en Luanda
En el último compromiso del año, la selección argentina disputó un amistoso especial en Luanda, donde se impuso 2-0 ante Angola en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano. El estadio 11 de Novembro fue escenario de un evento popular, con entradas a un dólar y asueto para empleados públicos.
El encuentro comenzó con una primera media hora incómoda para el equipo de Lionel Scaloni, que tardó en acomodarse frente a un rival físico y dinámico, ubicado en el puesto 89 del ranking FIFA. Aun así, la Argentina fue creciendo con el correr de los minutos.
La apertura del marcador llegó tras una asistencia de Lionel Messi a Lautaro Martínez, quien definió de primera para el 1-0. En el complemento, ya con variantes en cancha, se repitió la fórmula pero con roles invertidos: Messi anotó el segundo tanto luego de un pase del delantero del Inter.
Debutantes y rendimiento albiceleste
El amistoso dejó cuatro nuevos nombres en la lista de futbolistas utilizados por Scaloni. Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli tuvieron su debut oficial. Además, Emiliano Buendía ingresó para reemplazar a Thiago Almada, quien sufrió un corte en el rostro y debió abandonar el campo.
La actuación de Messi fue medida, similar a su versión en Inter Miami: seleccionó los momentos para acelerar, participó como conector de juego y dejó su sello con gol y asistencia. Se retiró a cinco minutos del final, ovacionado por todo el estadio.
Balance del equipo
Entre los puntos altos se destacaron Gerónimo Rulli, seguro bajo los tres palos, y Cristian “Cuti” Romero, que mantuvo su intensidad habitual incluso en un choque de baja exigencia. Por su parte, Thiago Almada volvió a demostrar que ya no es alternativa sino una pieza consolidada en el mediocampo.
El mayor desafío para la Argentina pasó por el rigor físico de Angola, que complicó al mediocampo albiceleste en varios pasajes. Aun así, el equipo nacional cerró el año con victoria y con la mira puesta en un 2026 cargado de objetivos, con la Copa del Mundo como horizonte principal.