Mendoza se convierte en la primera provincia en denunciar en la Justicia a padres que no vacunan a sus hijos
En medio de la alerta sanitaria nacional por el rebrote de sarampión y tras la muerte de siete niños por tos convulsa, el gobierno de Mendoza decidió avanzar un paso más en el cumplimiento del calendario oficial de vacunación: comenzó a denunciar judicialmente a los adultos que no inmunicen a sus hijos.
El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, confirmó que ya se presentaron las primeras 10 denuncias, convirtiendo a Mendoza en la primera provincia del país en acudir a la vía legal para hacer cumplir el esquema nacional de vacunas. Las causas son tramitadas en la Justicia Civil y los adultos involucrados deben asistir a una audiencia obligatoria, donde personal sanitario expone los riesgos para la salud pública que implica la falta de vacunación.
La legislación vigente habilita multas de hasta 336 mil pesos y arrestos de hasta cinco días para quienes persistan en incumplir con las vacunas obligatorias. También puede ordenarse la realización de trabajos comunitarios en hospitales.
La responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, aclaró que el objetivo no es punitivo: “Queremos que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger. Cuando se vulnera el derecho a la salud del niño, el Estado debe actuar”, afirmó. Explicó además que la mayor caída en cobertura se da en las vacunas de 15 meses, por la reducción de los controles de salud infantil.
Aunque Mendoza mantiene niveles superiores al 80% en vacunación escolar, Aguilar advirtió que es insuficiente: “Necesitamos superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades eliminadas o bajo control”.
Amenazas del movimiento antivacunas
Desde que la resolución entró en vigencia en agosto, el Ministerio de Salud recibió amenazas por redes sociales y correo electrónico provenientes de grupos antivacunas. Aguilar fue contundente: “Nuestra misión es proteger a la población. Las vacunas salvan vidas, más allá de cualquier campaña de desinformación”.
Pidió además no dejarse llevar por rumores ni “pseudo relatos científicos”, incluso si provienen de profesionales de la salud. Recordó que el sarampión puede ser letal: “Uno de cada mil chicos puede morir y varios pueden sufrir encefalitis grave”.
El protocolo y las sanciones
El procedimiento provincial da a las familias un plazo de 30 días para completar las vacunas faltantes. Si no se registra la aplicación en el sistema informático, el Ministerio inicia una verificación y luego presenta la denuncia formal.
La Justicia convoca entonces a los adultos responsables y define las sanciones previstas por el Código de Contravenciones, que van desde multas de 84 a 336 mil pesos, trabajos comunitarios o hasta cinco días de arresto.
Vacunación en adolescentes, otro foco de preocupación
El descenso sostenido en la inmunización de adolescentes preocupa a las autoridades sanitarias de todo el país. La cobertura ideal debería superar el 90%, pero ronda el 75%.
En el caso del virus del papiloma humano (VPH), la primera dosis alcanza al 66,9% de las adolescentes mujeres y la segunda, que no está incluida como gratuita en el calendario nacional, llega apenas al 34,6%. En varones, la cobertura es aún menor: 60,9% en la primera dosis y 27,8% en la segunda.