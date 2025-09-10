Mendoza conmocionada: Una alumna llevó un arma de fuego a la escuela, disparó varias veces y se atrincheró cinco horas
Una situación de terror se vivió este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, en el municipio mendocino de La Paz, que se encuentra en el límite con San Luis, a 140 kilómetros de la ciudad de Mendoza y 90 km de la capital puntana. Una alumna de 14 años llevó un arma de fuego al colegio, disparó al menos dos veces y estuvo cinco horas atrincherada en el patio. Finalmente, pasadas las 14.30, la Policía controló la situación y la chica entregó el arma.
Según trascendió, la adolescente habría pedido que se presentara la docente de Matemáticas de la escuela y le apuntó a algunos de los alumnos antes de que fueran evacuados. Sin bien no hubo heridos, dos chicas fueron internadas con ataques de pánico.
El episodio comenzó cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo, en uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en ese municipio. Según detalló una secretaria del colegio a medios locales, se trata de una alumna que asiste a segundo año de la secundaria, quien ingresó con un arma de fuego a la escuela.
De acuerdo a su relato, efectuó disparos en dos ocasiones. El estruendo de los disparos y el pánico que generaron se puede escuchar a dos videos que grabaron chicos del colegio desde adentro y que difundieron medios de Mendoza. Rápidamente, todos los alumnos fueron evacuados.
Las autoridades, en tanto, informaron que no se registraron heridos por el incidente. Fue personal policial y de Bomberos el que llegó hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos primero y luego de algunos docentes que habían quedado en el interior para intentar interceder en la situación.
“Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba”, contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.
De acuerdo con el reporte de Los Andes, la adolescente pasó primero por el baño antes de salir con el arma cargada, tras lo cual apuntó fugazmente a algunos compañeros.
Por su parte, un helicóptero policial llegó hasta el lugar para trasladar a un cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ya que la adolescente se atrincheró en el patio del establecimiento y no quería entregar su arma.
Los negociadores de la policía trabajaron también junto a psicólogos para tratar de convencer a la joven para que se entregue. Mientras tanto, tenían preparado el helicóptero para trasladarla cuando eso ocurra. En la zona se puso un vallado y no dejaban a la gente acercarse al colegio. El temor de las autoridades era que la chica se autolesione.
Otra acción que tomaron las autoridades fue la de sacar a los medios de comunicación que estaban filmando la entrada del colegio para que no muestren el operativo ya que la niña tenía un celular consigo y no se sabía si estaba viendo o no lo que sucede afuera.
Pasadas las 14.30, más de cinco horas después del inicio del episodio, finalmente la Policía controló la situación y logró quitarle el arma a la chica. La joven se reunió con su familia y fue trasladada a un hospital de la zona.
Según testigos, la chica dijo en un primer momento que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. Describieron también a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.
Fabiana, la preceptora del colegio, contó a medios locales que otra alumna le avisó que la chica había llevado la pistola. Cuando fue hasta el aula y le pidió que le muestre el arma, la nena le dijo que ya le había dado el arma a una compañera. Pero cuando la llevaba a dirección, sacó el arma de la campera y disparó.
El ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar, en conferencia de prensa, dijo luego que en el sistema de las escuelas de Mendoza pudieron constatar que la alumna tenía muy buenas notas y que no había registros de bullying en su legajo. También advirtió que no pueden dar información de lo que sucede adentro del colegio durante las negociaciones.
La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, supervisó el procedimiento en la escuela ubicada en la calle Maipú. El Ministerio de Seguridad de Mendoza solicitó a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar la seguridad y el respeto hacia la menor.
En tanto, varios alumnos fueron atendidos en un hospital de la zona con ataques de pánico. Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y han sido retirados por sus padres.
A su vez, los ministerios de Seguridad y Justicia; Salud; y Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado conjunto solicitando a medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco.
“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas”, advirtieron y solicitaron a los medios de comunicación no acercarse a la zona, porque “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.